“Las tarifas no pueden aumentar más que los sueldos”, dijo Massa

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que “las tarifas no pueden aumentar más que los salarios”, durante una entrevista radial en la que habló sobre la situación económica del país, precios, tarifas y deuda con el FMI. También consideró que prefiere “gastar en vacunas antes que en boletas”, ante la consulta sobre los posibles cambios en la agenda electoral debido a la pandemia.



Asimismo, Massa convocó al diálogo entre los sectores políticos para superar la crisis y aseguró que “crecer, vacunarnos y trabajar unidos deben ser los tres principios rectores de toda la dirigencia política de la Argentina”.



“El desafío que tenemos este año es recuperar el poder adquisitivo de todos los argentinos. ­Nuestro país depende del mercado interno, por lo que es muy importante la recuperación del ingreso”, señaló.

También remarcó que “el desa­fío que recorre el Gobierno es por una cuestión de crecimiento del PBI, y tenés que generar instrumentos que te recuperen el consumo”.



“Si este año se aplicara el aumento de tarifas en el sector ­energético que dejó el gobierno anterior, los salarios perderían otro tanto o más que los años anteriores contra las tarifas. Sería una locura”, añadió.

Con respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Massa sostuvo que “es fundamental que el FMI no imponga programas” y que “la decisión esté asociada al crecimiento; Argentina tiene que pagar creciendo, no ajustando”.