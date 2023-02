El grupo de jubilados que quedó varado en Campana ya está en La Plata

Este fin de semana largo de carnaval no fue positivo para todos. Un grupo de jubilados de La Plata quedó varado en Campana cuando se dirigía a pasar los carnavales en Córdoba. Tras varias horas de demora, ya están de nuevo en la ciudad de La Plata.

Durante la mañana de este martes, un contingente de más de 60 personas fue retenido en dicha ciudad bonaerense y denuncian a una agencia de viajes por estafa.

En diálogo con este multimedio Oscar De Miguel, uno de los pasajeros, aseguró que la empresa les vendió el paquete turístico por 32 mil pesos para viajar y alojarse en La Falda.

"Quedamos varados porque no podemos continuar, no estamos bajo ley", relató. Y continuó: "Hablamos con el dueño del hotel y dice que no hay ninguna reserva hecha a nombre de la empresa". Los jubilados finalmente tuvieron que regresar a La Plata.

Uno de los damnificados explicó que ninguno de la empresa se comunicó con ellos. "Estamos viendo si a través de intermediarios podemos llegar a la empresa que es la que recaudó y nos dejó varados", señaló.