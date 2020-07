El héroe del plasma: generó más anticuerpos y ayuda a salvar vidas

La historia de Facundo Ahumada no deja de asombrar a propios y ajenos. Es que este joven de 27 años padeció coronavirus en carne propia y estuvo muy afectado por la enfermedad. Ahora, ya recuperado, se convirtió en la esperanza de muchos que aún están en una situación compleja porque generó cuatro veces más anticuerpos que lo regular y colabora donando plasma.

Este tipo de donación permanece en el estado de ensayo clínico, por lo que no se puede hablar de un tratamiento, pero sí se ha utilizado en varias personas que estaban pasando un mal momento en una cama de hospital y se recuperaron gracias a la transfusión.

“Estoy muy contento de que mi cuerpo pueda haber generado tantos anticuerpos y que sirva mi donación para ayudar a tanta gente que la está pasando mal. No me siento superior a nadie, lo único que quiero es ayudar, poner el granito de arena para avanzar con este estudio”, dijo Facundo en diálogo con diario Hoy.

Los resultados han sido tan positivos que desde el Instituto de Hemoterapia provincial, a cargo de la doctora Nora Etchenique, y desde el Centro Regional de Hemoterapia La Plata, así como de otros varios centros de salud, se ha pedido a los recuperados que se acerquen a donar para avanzar con el ensayo.

“Yo la pasé y la enfermedad fue un momento muy angustiante. Por suerte me pude recuperar y no quiero que más gente la sufra como la viví yo, es ser solidarios. Ya llevo tres litros donados, es un tratamiento que puede ayudar hasta doce personas y me tomo de 15 días a un mes para la donación,

con todos los recaudos”, marcó el joven de Olivos.

Facundo señala que lo más probable es que haya contraído la enfermedad en el avión que lo trajo de regreso desde Europa hacia la Argentina en marzo. En el Viejo Continente ya se había comenzado a manifestar el famoso “pico” y supo luego por la información del Ministerio de Salud que en ese vuelo se detectaron varios casos de Covid-19 positivos.

“Desde que llegué les pedí a mis padres que me trataran como si ya estuviese contagiado antes de saberlo. Me mantuve en aislamiento en mi cuarto y no los pude abrazar, teníamos que mantener los cuidados. Están contentos en mi familia con esta situación y sobre todo porque fue un compromiso que tomé con la gente del hospital cuando me dieron el alta y espero que estas donaciones den resultados y se pueda encontrar una alternativa a esta enfermedad”, manifestó.

Donar salva vidas

“Estuve internado desde el 17 de marzo hasta el 31, era todo tan nuevo en ese momento que tuve que esperar cuatro días hasta que me atiendan, fui al hospital a sacarme las dudas y me hicieron el hisopado, pero ya me veía venir y me llevé hasta el bolso porque supuse que iba a quedar internado”, recordó.

El plasma rico en anticuerpos se obtiene mediante la extracción de sangre y luego de un proceso se consigue obtenerlo para transfundirlo a un paciente que está en una etapa compleja de la enfermedad pandémica, es decir que no a todos los que dieron positivos se les aplica.

“Es muy importante donar para quien pueda hacerlo, una donación puede salvar más de una vida y los invito a que se animen aunque entiendo el miedo que da volver a un hospital pero hay protocolos y en teoría quienes tuvimos el virus estamos inmunes por el momento. Me escriben muchas personas, todas agradecidas, es muy lindo y emocionante”, señaló el joven.

Tanto a nivel nacional como provincial, se ha avanzado en la sanción de leyes que instan a los pacientes que superaron la enfermedad a donar plasma. En la Provincia de Buenos Aires, al menos 30 municipios ya se adhirieron a la iniciativa y lanzaron campañas para concientizar sobre la donación.