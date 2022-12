El “Hot Wheels Solidario” de la Selección en el Mundial

Una historia de resiliencia, la capacidad de superar situaciones traumáticas, cuando de un día para otro el mundo se te puede caer en mil pedazos. Sin embargo, sobre la base de la esperanza para poder salir adelante y romper esas barreras que el destino nos pone en el camino, todo se puede sobrellevar con amor. ¿Qué no hacer por un hijo?

Este es el caso de Gastón, quien a pesar de recibir una inesperada noticia para operar a su hija de 9 años del corazón, no claudicó en el sueño de la niña de construir un auto de colección a la medida de los Hot Wheels.

—¿Cómo surge esta idea de plotear el auto?

—A raíz de un fanatismo que tiene Lola mi hija con los autos de colección Hot Wheels y un poco también inspirados en el Batman Solidario. Nosotros colaboramos con el Hospital de Niños con las rifas. Estábamos entusiasmados para hacer algo un poco más comprometido, siempre pensando en los chicos. Y fue cuando se le ocurrió a Lola lo de hacer un Hot Wheels real para llevar donaciones a los lugares. Fue como una idea dentro de la fantasía familiar, pero sí nos pareció fantástica. Mirábamos autos en internet, veíamos distintas alternativas pero siempre con esta cuestión de verlo como un sueño.

—¿Qué fue lo que los impulsó a hacer esto?

—Una situación que vivimos con Lola. El año pasado en un control de rutina descubrieron que tenía un problema en el corazón y que había que operarla. Ese momento se nos detuvo todo, trabajo, colegio, se detuvo la vida para nosotros. Lo vivimos con mucho miedo y angustia, fue un mes tremendo, hasta que nos dieron la fecha de la cirugía. En esa espera tratábamos de distraernos, mirábamos autos como tantas otras veces. Una noche estábamos con “Loli” y aparece este auto en internet a la venta. Le escribimos al chico pero para darle el gusto a ella. El hombre contestó y se enteraron también unos amigos que teníamos este proyecto. Este auto estaba en Rosario, Santa Fe. Un amigo santafesino que tenemos se hizo 80 kilómetros para verlo y no nos dijo nada y se sacó una foto al lado del auto. Toda la sensibilidad que veía la familia y el grupo de afecto de Lola hizo que esta historia empiece a tomar forma. Estamos con la cabeza en otro lado, no para comprar un auto. Se compró le auto una vez que a operaron a Lola, que estuvo internada 4 o 5 días en el Español.

—Una vez recuperada Lola comenzaron con el proyecto…

—A los 20 o 30 días que ya estaba bien, me fui con un amigo a buscar el auto a Santa Fe y lo trajimos. Después elegimos un ploteo de tantos autos de colección, hicimos el primero de Hot Wheels solidario y arrancamos a hacer movidas nuestras. Ayudábamos a una familia que necesitaba algo, muebles, cuna, lo llevábamos a un merendero. Arrancamos así, también nos acoplamos a FundaCore a juntar tapitas y llevárselas una vez por semana a la fundación. Nos fuimos uniendo a fundaciones, u organizaciones que tienen iniciativas solidarias. Hicimos un sorteo para Fundación Ludovica, restauramos bicis, siempre estamos viendo qué se puede hacer.

—¿Y este ploteo del auto en homenaje a la Selección Argentina cómo aparece?

—Nos pusimos en contacto con profesionales de Berazategui que se encargan de ploteos de autos y hacían un concurso, nos anotaron nos pusimos a charlar. Se enteraron del proyecto y nos dijeron que nos regalaban un cambio de look para el auto. Y justo se nos venía el mundial encima, y nos enteramos que había un nene de Pergamino que le había dado a Messi un retrato y le escribimos para unirse a la idea. Y se enganchó él y la familia. Y ahí hicimos el Hot Wheels Solidario de la Selección Argentina. El objetivo no se pierde acá no es tener un auto famoso en la calle, si no tener un motor al servicio de los chicos. Y queremos sumar gente para hacer movidas solidarias cada vez más grandes.

—¿Están haciendo alguna colecta o algo similar ahora?

—Hoy vamos a estar colaborando con una expo de diseño en el Club Universitario; se puede ayudar con un alimento no perecedero. Y concentrados en lo que va a ser Navidad para juntar juguetes, ropa y alimentos. Y los destinatarios van a ser 3 o 4 merenderos que venimos ayudando. Si nos quieren contactar, nuestro Instagram es @hotwheelssolidario, y su diseñador y dibujante @dibujuani.