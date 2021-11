El periodista agredido por la seguridad de Macri el día de las elecciones rompió el silencio

El domingo 14 de noviembre, el día de las elecciones legislativas, hubo un hecho que sorprendió a todos: en la rueda de prensa de Mauricio Macri luego de salir de votar un personal de seguridad del expresidente le propinó tres golpes en el estómago al periodista de AM750 Emanuel Herrera.

Luego de una semana del hecho, la víctima hizo un descargo en sus redes sociales y mostró los hematomas que le produjeron la golpiza. "Mi primera reacción fue subestimar, que solo fueron tres trompadas pero había sido que me cagaron a palos", analizó.

"Fue una semana muy movilizada para mí, no sé como me manejé, hice lo que pude y lo que me salió, fue todo muy fortuito", describió el periodista agredido. Además, agradeció la solidaridad de la radio, de sus compañeros y de sus colegas. Agregó que recibió mensajes de apoyo de "dirigentes políticos de todos los sectores, menos de Juntos por el Cambio".

También pidió disculpas por "la tardanza en responder a los mensajes, me llamaron radios de todo el país, fue una vorágine que me sobrepasó". Y concluyó: "Fue muy incómodo todo lo que me sucedió".