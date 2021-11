Se reaviva el debate por la re-reelección de los intendentes

Si ya antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) los intendentes justicialistas de la provincia de Buenos Aires se sentían impulsados a desembarazarse de la limitación a la posibilidad de ser reelectos, ahora, luego de la recuperación de votos registrada por el Frente de Todos (FdT), sumaron un aliciente a su reclamo. Muchos de ellos consideran que la remontada se debió a la campaña que llevaron adelante en sus distritos y que el Gobierno podría levantar la restricción como reconocimiento a los servicios prestados.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había confirmado hace días a diario Hoy y la Red 92 que el Gobierno nacional “escucha” el pedido de los intendentes y que “va a tomar una decisión” al respecto. Y ahora empiezan a alzarse las voces a favor y en contra de una modificación de la ley que les impide a los jefes comunales ser reelectos más de una vez.

“Es el pueblo”

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera (Frente de Todos), dijo, por ejemplo, que no es la ley la que determina cuánto debe permanecer un mandatario en el cargo, sino “el pueblo”, y, aunque aclaró que él mismo no buscará ser reelecto, los jefes comunales “deberían poder aspirar a un período más”.

“Quien saca dirigentes o los pone es el pueblo. La fecha de vencimiento la define el pueblo”, dijo Barrera.

Ocurre que una ley provincial, la 14.836, dispone que los intendentes y concejales bonaerenses podrán ser reelectos en sus cargos una sola vez, y luego “no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”. El texto de la norma especifica que el período que estaban cumpliendo en el momento de entrada en vigencia de esa misma ley “será considerado como primer período”. Barrera quiere que al menos esa última disposición sea modificada, para que la cuenta empiece a correr a partir del período siguiente, de manera que la ley no sea retroactiva.

Lucas Ghi, intendente de Morón (FdT), confirmó que los jefes comunales del Conurbano le plantearon al Presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof la idea de generar “un espacio de debate” para presentar una propuesta de modificación en la Legislatura bonaerense.

“La democracia no solo supone la alternancia”, dijo Ghi. “A nadie se le ocurre que la democracia alemana esté condicionada y distorsionada porque (Angela) Merkel estuvo 18 años como primera ministra”, ejemplificó.

“Más que razonable”

Por su parte, el alcalde de Lanús, Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio, JxC), se manifestó en contra de la idea. “Desde el punto de vista general, estoy a favor de que no haya reelección eterna. No comparto esa idea”, dijo, y agregó: “Ocho años me parece más que razonable”

También Facundo Castelli, jefe comunal de Puan, rechazó la modificación propuesta. “No estoy de acuerdo con la reelección indefinida porque creo que el recambio siempre es bueno”, dijo el mandatario de JxC.

Una reglamentación controvertida

Hay otro elemento en acción: los intendentes registraron tempranamente la existencia de un punto de fuga que les permite saltearse la restricción si renuncian o se toman licencia antes de cumplir dos años en su segundo mandato. Y es porque en abril de 2019, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, al reglamentar la norma, especificó que se considera “un período” si el funcionario está en su cargo al menos dos años.

Varios intendentes que fueron convocados como funcionarios nacionales y provinciales, más otros que fueron electos para cargos legislativos en estas elecciones, podrían volver a presentarse en sus distritos en 2023, tal como lo informaba diario Hoy en su edición del 2 de agosto. En aquel momento, el diputado Rubén Eslaiman, autor del texto de la ley original, dijo a este multimedio que el decreto de Vidal “vulnera el espíritu” de la norma.