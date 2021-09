El Rincón, un barrio dejado de lado que alza su voz

lE barrio viene sufriendo golpes desde hace tiempo, pero los vecinos no se rinden. Esta vez, diario Hoy tuvo la oportunidad de hablar con Claudia Iglesias, quien nos explicó un poco la situación que están viviendo: “El conflicto comienza cuando el Municipio le cede al Arzobispado el último terreno de reserva fiscal para uso comunitario que quedaba en el barrio. Ahí, nosotros empezamos a movilizar para hacerle llegar a nuestros representantes nuestra visión. En este caso a Garro, y en segundo lugar, ya con el proyecto de ordenanza presentado por él, a los concejales, que eran los que debían legalizar lo que para no-sotros era una usurpación VIP. Y sigue ahora cuando las demás fuerzas políticas deciden acompañar con los votos la cesión ilegal de estas tierras y financiar un proyecto que nos perjudica aún más que la cesión de las tierras al Arzobispado”, dice Claudia, que se refiere a los terrenos ubicados en 137 entre 441 y 442 y la plaza que está enfrente.

Los vecinos quieren conservar los dos terrenos, porque los han recuperado, y porque ahí quieren instalar un Jardín Maternal, y una sala de primeros auxilios, además de dejar la plaza como pulmón verde de El Rincón.

Claudia prosigue sobre el tema: “En una sesión del Concejo Deliberante nos comunican que el que se va a hacer cargo de la construcción de la Iglesia que pretende poner el Arzobispado en nuestro terreno es el Estado y a su vez financiar un CIC (Centro de Atención Comunitario), que no es lo que el barrio necesita. Nosotros exigimos que construyan un CAPS (Centro de Atención Primaria para la Salud) y un Jardín Maternal, no queremos otra cosa”. “Nos vienen diciendo que la Iglesia hace una labor social en el barrio, cosa que no es cierta porque la Iglesia cuida sus intereses y nada más. Sigue haciendo sus negocios y apropiándose de tierras”, dice Claudia tranquila, pero firme.

“El Concejo Deliberante va a tratar el proyecto de ordenanza que pretende desafectar nuestra plaza como espacio público. ¡Necesitamos salud y educación! Que nos devuelvan el terreno que le regalaron a la Iglesia”, escriben en redes sociales los vecinos de El Rincón.