El “Sombrero loco” en la literatura

En el siglo XIX, los sombrereros en Inglaterra utilizaban un preparado de mercurio para tratar el fieltro a fin de hacerlo a la vez resistente y flexible. Los gases de ese particular compuesto químico resultaron ser tóxicos, lo que afectó irreversiblemente a algunos de esos profesionales. No obstante, de aquel episodio surgió la expresión “Sombrerero loco”, uno de los personajes fantásticos de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carrol, publicada en 1865. De hecho, en Inglaterra se popularizó la expresión “Mad as a hatter” (“loco como un sombrerero”) desde finales del siglo XVIII.

En la célebre novela de Carrol, el Sombrero es el encargado de explicarle a la protagonista que él y la Liebre de Marzo se encuentran atrapados en una fiesta eterna, porque, cuando trató de cantar para la Reina de Corazones en un gran concierto, el Sombrero intentó escaparse y lo condenó a muerte por “matar al Tiempo”.