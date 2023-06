El sorprendente método que inventó un platense para mejorar la comunicación por WhatsApp para personas sordas

Casi impulsado por una necesidad personal, pero también con la vocación genuina de poder ayudar a mejorar la calidad de vida y la comunicación de las personas con pérdida de la audición, Claudio Scardino se convirtió en un verdadero revolucionario de la comunicación en la ciudad. Se trata de un vecino de La Plata que tiene hipoacusia, se dedica a la programación y hace un tiempo comenzó a crear una aplicación que llamó Interprecam o IM, para que las personas sordas puedan interactuar más rápido y simple.

“Está en WhatsApp un número de contacto para facilitar mucho el uso directo. Lo incorporé porque a WhatsApp le faltan muchas cosas para la accesibilidad. Además, está la inteligencia artificial, que la incorporé también. Lo probaron los sordos y están encantados, porque tienen además la transcripción de audio a texto. Está la corrección de oración; sabemos que los sordos no escriben bien debido a que su lengua materna es la lengua de señas, y esto ayuda a corregirlo”, explicó en contacto con este diario.

“Un amigo que lo usa desde hace una semana me contó que se abrió un poco más a la sociedad pudiendo hacer algunos pedidos de trámites, comunicarse más y redactar algunas notas pequeñas que antes no podía hacer. Para hacer cosas cotidianas no se puede llamar a intérpretes de lengua de señas”, reveló.

Para acceder a esta aplicación se debe agregar el número +54 9 11 3135-3061 de contacto. Se escribe a ese número y responde automáticamente: ahí te aparece un tutorial, es un video para que los sordos lo vean. Así entienden mejor las instrucciones para el manejo.

Esto ha sido diseñado específicamente para las necesidades de las personas sordas en su interacción diaria con el mundo sonoro. Sus funciones innovadoras ofrecen herramientas valiosas que mejoran significativamente la comunicación y accesibilidad.

Una característica destacada es la transcripción de audio a texto, lo cual permite a las personas sordas seguir conversaciones al leer en su dispositivo móvil. Además, la función de texto a voz convierte cualquier texto escrito en mensaje de voz, facilitando así la comunicación.

También cuenta con una útil herramienta de ayuda en la escritura gramatical. Esto se debe a que las personas sordas a menudo pueden enfrentar dificultades para escribir correctamente un enunciado, debido a que su lengua materna es la lengua de señas. Es por ello que esta función les brinda un apoyo adicional para mejorar su expresión escrita y comprensión gramatical.

Esta herramienta representa un avance significativo en la promoción de la inclusión y la igualdad de oportunidades de personas sordas.

Esto también se da con el fin de crear consciencia sobre la importancia de la accesibilidad y promover la adopción de tecnologías inclusivas en nuestra sociedad.

Las personas que quieran saber más pueden acercarse a la sede social en calle 8 n° 526 entre 42 y 43 o pueden contactarse por correo electrónico a sordo.aslp1941@gmail.com o también comunicarse por Facebook: InterpreCam.com.