En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró ayer, el doctor Pablo Spada, integrante de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), explicó la importancia de esa jornada, las consecuencias de consumir tabaco, y precisó que ese producto “va afectando la calidad de vida”.

Asimismo, en diálogo con diario Hoy, el profesional detalló que “en la Argentina mueren alrededor de 45.000 personas por año por el tabaquismo”, y consideró esa cifra como “alarmante”. Además, Spada afirmó que “es muy difícil lograr que un paciente deje de fumar, no menos de 13 a 15 intentos hace un individuo hasta que deja de fumar definitivamente”.

Cabe destacar que, a través de un comunicado, desde la FAC resaltaron que “44.851 personas mueren por año debido a causas relacionadas al consumo de tabaco”.

—¿Qué importancia tiene que exista el Día Mundial Sin Tabaco?

—La idea es concientizar a la gente de todos los daños que provoca el tabaco. Es una ­iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que la Federación Argentina de ­Cardiología, que se encarga mucho de la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la población, lo ha tomado también como bandera.

El tabaco afecta a millones de personas en el mundo; hay 8 millones de muertes por año y en la Argentina mueren alrededor de 45.000 personas por año por el tabaquismo.

El tabaquismo no solo afecta todo el sistema cardiovascular, las arterias, el corazón, sino que también afecta a los pulmones y es el iniciador de muchos cánceres. Tiene un gran impacto en la salud pública, es un gran flagelo en virtud de la salud, económico, y es un flagelo también ambiental.

—Más allá de estas consecuencias que acaba de mencionar, el tabaco, en la vida del fumador, ¿en qué aspecto lo limita?

—El tabaco va afectando la calidad de vida porque va limitando la capacidad respiratoria, en muchos casos altera el humor, genera dependencia, y modifica el sueño. La nicotina es una sustancia totalmente adictiva, que si uno no interrumpe el proceso, lleva a que la persona fume cada vez más, que se enferme más y que le cueste cada vez más salir de esa situación. Modifica mucho la calidad de vida, y aparte acorta la sobrevida el tabaco.

—Recién mencionaba que alrededor de 45.000 personas fallecen al año en la Argentina debido a causas relacionadas al consumo de tabaco, ¿usted considera que esta cifra es alarmante y preocupante?

—Es una cifra muy alta, algunas poblaciones están fumando menos; las estadísticas dicen que la Argentina es uno de los líderes en ­consumo de tabaco en la región. Nuestros chicos empiezan a fumar a edades más tempranas, entre los 12 y los 15 años. Sí, la cifra es alarmante.

—¿Cuáles son sus consejos para aquellos que quieran dejar de fumar?

—El abordaje es multidisciplinario, no solo tiene que ver con todos los consejos o todo lo que pueda hacer un médico, sino que también tiene que venir emanado desde una acción de gobierno. La OMS insta a los gobiernos a que se morigere un poco el consumo de tabaco, tomando medidas de salud pública o gubernamentales.

Por otro lado, hay un montón de medidas que podemos tomar los médicos, no solo que afectan la psiquis del paciente, es decir que pueden modificar conductas, por ejemplo decirle a un paciente que tiene ganas de fumar que respire hondo, que aguante la abstinencia, que saque a pasear al perro, que se tome un vaso de agua; también hay medidas que son farmacológicas.

—¿Tienen datos sobre si en la Argentina la población está disminuyendo el consumo de tabaco?

—Uno de cada cinco adultos en el país fuma, eso ha bajado, en otras épocas era más. Las cifras han bajado, hubo un retroceso durante la pandemia porque la gente ha vuelto a tomar el hábito del cigarrillo o lo ha incrementado, pero fue una cuestión transitoria, en general la tendencia es a que la gente fume menos.

—¿Qué puede decir acerca del uso del cigarrillo electrónico, que desde la FAC lo consideraron como una “tendencia emergente”?

—Es una tendencia emergente, no es inocuo utilizar el cigarrillo electrónico, tiene un montón de sustancias tóxicas similares a las que tiene el cigarrillo. Hay muchos países que no aprueban su uso. A algunas personas los hace fumar menos cigarrillos comunes, pero tampoco es aconsejable; muchos jóvenes empiezan por el cigarrillo electrónico. Noso­tros lo desaconsejamos, no es un sustituto del cigarrillo.

La Plata: jornadas de concientización para dejar de fumar

A lo largo de este martes, jornada en la que se celebró el Día Mundial Sin Tabaco, alumnos y alumnas de la Tecnicatura Superior de Enfermería de la Región Sanitaria XI llevaron adelante en La Plata diversas jornadas de concientización para dejar de fumar.

En este sentido, los alumnos del primer y segundo año de las Tecnicaturas Superiores en Enfermería con sede en los hospitales, a partir de lo reflexionado en la charla, estuvieron ayer y estarán trabajando acciones en diferentes puntos de la región durante toda la semana.

Las actividades de prevención y promoción están organizadas por la Región Sanitaria XI, en articulación con el programa regional y provincial de control del tabaco junto al equipo regional de capacitación en enfermería, la Escuela de Gobierno en Salud y el Área de Comunicación de la Región Sanitaria.