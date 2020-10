El “Tinder” que llegó para unir a los amantes de la literatura

En algún punto, algunas de las cosas a las que hubo que renunciar con la llegada de la pandemia fueron los encuentros cara a cara, las reuniones sociales y la posibilidad de compartir ciertas pasiones.

Ante la incertidumbre llegó la transformación, el reinventarse y las nuevas ideas para mantener en pie los vínculos y sentirnos cerca.

Para unirse y dejar atrás esas dificultades a Nacho Damiano, un joven Licenciado en Letras y apasionado por los libros, se le ocurrió otra forma de pensar la literatura. “Encontrás gente con la que compartimos pasiones, gustos y hobbies, me parece que eso siempre suma, de juntarnos y tener lindas charlas”, le dijo a diario Hoy.

El sistema funciona de una manera muy simple: el interesado se debe registrar en la web piladelibros.com y allí cargar las obras que está dispuesto a ofrecer, ya sea porque no las quiere leer, o es una obra repetida o por cualquier otra causa.

“Cargás más o menos qué es lo que estás buscando y por qué canjearías esos libros que vos pusiste, tu zona de residencia y si hay alguien que vive más o menos cerca de tu casa y quiere lo que vos ofrecés y tiene lo que vos buscás hacen un match y se mandan la solicitud de intercambio. Si aprueba la persona se pasan los datos, se mandan mail y se intercambian el libro”, explicó.

Cabe destacar que parte de esta comunidad ya estaba conformada en el Instagram “Pila de libros”, pero con la cuarentena llegó la idea para poder reformularse y proponer algo diferente. “Yo ponía un posteo y la gente comentaba qué libros ofrecía y buscaba. Como vi el éxito pensé en un sistema que lo mejore. Esto es más eficiente, más cómodo y más divertido”, detalló.

Damiano también realizó un podcast de libros junto a la cantante Julieta Venegas, en el que se invita a un escritor o una escritora a escoger un libro que les guste para leerlo y comentarlo. La segunda temporada de este trabajo se canceló en marzo, pero apenas vuelva la normalidad, afirmó Damiano, seguirá adelante.

“El principal objetivo de toda la comunidad es contagiar el entusiasmo por la lectura, sea cual sea el nivel que vos tengas. Te diría que a la gente que ya lee mucho le hablo, pero un poco menos, mi intención es que sean cada vez más los que lean, aunque sea un poquito, generar ese espacio lúdico, de diversión, de disfrute y no tomarlo como una obligación. Es para cualquier tipo de público y cada uno cambiará el libro que le guste, hay una variedad enorme de contenidos”, expresó.

Circulación

El sábado pasado, en un mensaje a través de la cuenta de Instagram, Damiano realizó un video para hablarle a los más de 15.000 seguidores que forman parte de esta comunidad.

“La web colapsó porque se cargaron 700 libros de cinco países diferentes en seis horas. No lo puedo creer, no estaba pensado. Lo que me emociona es que si ustedes siguen con ese nivel de intensidad y de entusiasmo se está creando una nueva forma de la literatura”, indicó.

Consultado por las expectativas, el creador del proyecto indicó que espera que crezca lo más posible y enfatizó “que la lectura deje de ser un privilegio, que sea un derecho”. Además, remarcó la importancia de que en todo este camino no esté en juego una cuestión comercial, algo que en la mayoría de los casos genera distanciamientos.

“Hay varios proyectos que respeto mucho y tomo como referencia, como las bibliotecas al paso o la gente que deja un libro en las plazas, pero el valor agregado que tiene esto es que vos acá conocés a la persona con la que estás canjeando. Si yo tengo un libro que a vos te interesaba y lo canjeamos, lo más probable es que después tengamos intereses comunes. Esa creación de contacto interpersonal, entre dos personas que tienen gustos parecidos, suma mucho”, sentenció.