“Cerré rápido la puerta y llamé al 911”: el relato de la joven que encontró un lagarto en el inodoro de su casa

"Estaba por salir a hacer un mandado y entré al baño, lo vi de reojo, era enorme. Cerré rápido la puerta y llamé al 911. No sé bien a quién se llama en estos casos, no sabía tampoco el nombre de lo que estaba en el inodoro. Corté y me mandaron a la Policía”, le contó a diario Hoy Margarita Aribe, una contadora pública de 30 años que hace poco alquila una casa por la zona del Parque San Martín.

Lo que la joven había hallado dentro del inodoro era un lagarto overo que había entrado por los conductos sanitarios. “Hice una videollamada con mi hermana, no podía creer lo que estaba pasando, no sé si estaba en crisis, pero fue como fuerte. Si me había pasado en esta casa de encontrar arañas, les tengo terror, pero nunca un lagarto”, manifestó.

“Llegó claramente por el inodoro porque yo tenía cerrada la puerta del baño. Yo estaba con las perras en el patio y ellas lo hubiesen visto”, marcó.

Al llegar dos oficiales de Policía, la mujer les ofreció guantes de cocina para que puedan sacarlo y un trapo.Y afirmó que de casualidad había una jaula, que utilizaron para encerrarlo hasta la liberación.

“Les costó bastante sacarlo, el animal estaba agarrado. Les pregunté si les molestaba que filme y ellos me dijeron que no tenían drama. Se comportaron excelente, muy respetuosos, y se animaron. No sé si la Policía está para estas cosas, pensé que iban a llamar a los bomberos”, agregó.

“Bastante tranquila”

Margarita se sintió más aliviada cuando los mismos policías le mandaron un mensaje con las fotos de la liberación del animal, al cual dejaron en la ECAS, en la Reserva Ecológica del Parque Pereyra.

La hipótesis que manejaban las autoridades era que el lagarto estaba en cautiverio en la casa de algún vecino de la cuadra.

Por otro lado, la dueña de la propiedad habría realizado una denuncia a la empresa sanitaria estatal ABSA.

El lagarto overo puede llegar a medir 40 centímetros desde la cabeza hasta las patas traseras, y con la cola su longitud se duplica.