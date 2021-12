El turista israelí atrapado 24 horas en un glaciar de Ushuaia cuenta su historia

El viajero de Israel de 23 años que sobrevivió un día dentro de una grieta próxima a un glaciar en la ciudad de Ushuaia se recupera de las lesiones sufridas durante el accidente y en un posteo de Instagram dio detalles de cómo fueron las horas previas al rescate.

Eitan Shaked recordó que realizaba una caminata hacia el glaciar Ojo del Albino, ubicado unos 20 kilómetros al noreste de la capital fueguina, cuando equivocó el camino, cayó unos 10 metros por el interior de una grieta en la montaña, y sufrió lesiones en un ojo, un codo, una pierna y la pelvis.

“No estoy orgulloso de lo que me pasó, pero me alegro de que haya terminado así”, reflexionó Shaked en un video subido a su cuenta de la red social, en el que agradeció a los rescatistas por su profesionalismo, a los médicos que lo atienden y a quienes “se interesaron en mi sin conocerme, tanto en la Argentina como en el mundo”. El joven también subió a Instagram una serie de videos filmados luego del accidente, donde explica: “Me caí, espero que mi ojo se arregle. Creo que me rompí la mano y el pie. No sé qué pasará, el ojo me duele mucho”, finalizó el turista, quien ya está fuera de peligro.