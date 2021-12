Ómicron y Delta: a dónde va el SARS-Cov2

En la Argentina la variante Ómicron del coronavirus se registró recientemente en casos aislados en San Luis y Córdoba. Mientras tanto, la Delta, el exponente más temible de la Covid-19, transcurre por ahora sin grandes sobresaltos. Y si bien suben los contagios y la tasa de positividad en el país, lo cierto es que hay muchas menos muertes en esta tercera ola.

Entre el 1° de abril y el 9 de octubre (final de la segunda ola) hubo un promedio de 325 muertes por día en Argentina; un total de 59.517 decesos. Desde ese momento hasta el presente se han registrado apenas 1.262 muertes. Esto es 21 cada 24 horas, lo que significa una reducción de 15 veces o del 93%. ¿A qué se debe esto?

En primer lugar a la campaña de vacunación que se ha llevado a cabo en todo el territorio nacional. Y segundo, a que la gente empezó a tomar conciencia.

Con Ómicron todo parece indicar que sería más contagiosa pero menos virulenta que Delta, en un contexto en que la vacunación finalmente se consolida como realidad en la Argentina, tras el drama que generó su déficit durante el primer semestre de 2021.

Gabriel Vinderola, químico e investigador del Conicet, profesor de Microbiología de la Universidad Nacional del Litoral, explicó: “Evolutivamente si el virus es muy agresivo, mata al hospedador y no puede seguir existiendo, entonces las versiones más agresivas y mortales son las primeras y duran poco. Las que prosperan son las que contagian pero no matan, así logran desparramarse. Esto explica por qué no se expanden virus muy mortales como el ébola. Al ser tan mortal, no llega lejos. Mata al hospedador y no permite que el hospedador siga contagiando”.

“Es la evolución natural del virus. Lo que buscan es ser más transmisibles y menos letales, porque nos necesitan a nosotros para replicarse, no nos quieren matar”, afirmó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.