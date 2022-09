El viernes 30 no habrá clases en las escuelas primarias

El próximo viernes los alumnos de las escuelas primarias no tendrán clases.

Se trata de una jornada de perfeccionamiento hacia los docentes impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación.

En este sentido, en todos los establecimientos educativos primarios de La Plata, Berisso, Magdalena, Ensenada y Brandsen no se dictarán clases. Cabe destacar que la medida sólo es para la primaria y no para la secundaria, debido a que para este último nivel educativo ya hubo un perfeccionamiento el 8 de septiembre, día en que el secundario no tuvo clases.