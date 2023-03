El zigzag de todos los jueves en la avenida 38

El incremento de vehículos que se observa en las calles de La Plata, en especial en las horas pico del día o con el ingreso de los alumnos a las escuelas, trae graves problemas en ciertas zonas donde las normas de tránsito no se respetan. En tal sentido, cada vez son más comunes las maniobras peligrosas que tienen que realizar los autos que circulan por la avenida 38, en Barrio Norte, debido a una normativa que pocas veces suele respetarse: la de prohibido estacionar sobre el cordón de la rambla, de 6 a 14, por la feria de frutas y verduras que funciona en el lugar

El paseo comercial también está los domingos en 38 entre 9 y 11, pero gracias a que no hay actividad escolar disminuye la circulación de autos, por lo que la situación no es tan conflictiva como los días jueves.

Ayer, sin ir más lejos, se detectaron cinco autos estacionados sobre la vereda, desde 9 hasta 11, en el carril de circulación que conecta Plaza Olazábal con 13, además de que, en el mismo tramo, había otros seis vehículos (entre camiones y camionetas de los feriantes que descargan mercadería) estacionados sobre el cordón de la rambla.

Al juntarse los autos estacionados en ambos cordones (el de la rambla y el de la vereda), los que circulan deben realizar maniobras de zigzag, ejercitando las muñecas y las direcciones de los autos, para desplazarse.

En la esquina de 10 y 38, por ejemplo, hay un cartel que prohibe el estacionamiento los jueves y domingos, de 6 a 14, pero el último lunes fue tapado con pintura azul y blanca, después del clásico que ganó Gimnasia, y la escritura no está visible. Esto podría haber afectado la comprensión de la norma para quienes no viven en el barrio y que ayer dejaron una gran cantidad de autos en la calle.

Desde la comisión de feriantes se han mostrado predispuestos a dialogar con los frentistas y los vecinos que viven en los edificios de la zona, pero no todos están al tanto de la situación.

En su momento, hubo operativos y se habían labrado infracciones de tránsito a las personas que no cumplían con la medida y generaban embotellamientos y caos vehicular en la zona. Sin embargo, en lo que va del 2023, no se han registrado operativos, ya que, hasta por lo menos finales de febrero, no había tantos autos circulando por las calles ni estacionados en la rambla los días que funciona la feria en esta zona de la ciudad.