En Barrio Norte ya planifican un “escobazo”

Los vecinos de Barrio Norte, especialmente en la zona de 9 y 33, sumaron reproches y malestar por la enorme presencia de hojas secas que no se recolectan, lo que genera problemas de suciedad y, en caso de lluvias, un peligro.

“Así está la calle 9, que es por donde pasa el conducto pluvial principal y se encuentra la mayor cantidad de sumideros. Se anuncian lluvias y ya sabemos dónde irán a parar las hojas en este barrio con varias inundaciones encima”, lamentó José, un vecino de la cuadra.

A eso, el frentista cuestionó a las autoridades si “todavía no se entiende que el nuestro es un barrio inundable ya muy castigado en varias oportunidades”.

Por eso, ahora están a la espera de una reacción por parte de la comuna y, si no se realizara, preparan un “escobazo” para poder llevar sus reclamos a otro nivel.

“Los vecinos llamamos de forma individual, pero cuando no hay respuesta salimos a reclamar en conjunto. Hasta ahora no hubo respuestas, por eso pensamos en un escobazo porque no hay soluciones. Esperemos que reaccionen”, sentenció el frentista.