En Berisso “pintó” el homenaje: hicieron un mural para los trabajadores de la salud

En la Argentina, todos los 3 de diciembre se conmemora el Día Nacional del Médico. En la última celebración, en 2019, nadie pensó que este año la fecha encontraría a los profesionales de la salud en el medio de una pandemia. Desde entonces, probablemente, las horas de trabajo, los guardapolvos y ambos, los guantes y los barbijos, todos juntos formarían una montaña inalcanzable.

En Berisso, más precisamente en uno de los muros del Hospital Larrain, vecinos de la región decidieron homenajear la incansable labor de los trabajadores de la salud en un mural. “La idea surgió hace algunos meses en un trabajo conjunto entre las Madres de Plaza de Mayo y el colectivo Generación Patriótica, en el marco de algo que se viene dando en diferentes puntos del país. La idea es homenajear, saludar, reconocer y destacar al personal de salud; al personal esencial en general pero principalmente al personal de salud”, contó a diario Hoy el coordinador del proyecto, Leonel Galossi, del espacio Generación Patriótica.

Junto a la leyenda “¡Gracias equipo de Salud!”, en la imagen que quedó inmortalizada en una de las paredes del histórico nosocomio de la región, hay cinco personas con la mirada fija en el frente y, como único rudimento, el barbijo bien calzado.

“Se empezaron a hacer en diferentes puntos del país y en seguida se me ocurrió hacerlo también en Berisso. Es una realidad que me toca de cerca porque mi compañera de vida trabaja en salud y sé del esfuerzo que están haciendo cada uno de los trabajadores, no solo médicos sino personal de limpieza, ambulancieros, camilleros e incluso el personal administrativo”, relató el artífice de la iniciativa.

“Nos arremangamos y pintamos”

La realización del mural, reveló Galossi, fue en tiempo récord: “Se hizo en un día: los artistas que están haciendo los murales son impresionantes, hacen magia con la muñeca”. El artista principal fue el muralista Pablo Alvarado, quien hizo el trazo grueso y estuvo en los detalles. “Después participamos todos: agarrábamos un pincel y le preguntábamos a Pablo qué hacíamos y cómo lo hacíamos: fue una iniciativa militante más que profesional, nos arremangamos y pintamos”, contó Galossi.

Galossi reveló a diario Hoy que ahora están trabajando en la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de mural en la ciudad de Ensenada, también para saludar y reconocer el trabajo de los profesionales de la salud que siguen trabajando sin descanso. No obstante, todavía resta definir dónde será pintado.