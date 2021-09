En City Bell exigen más luminarias para combatir la inseguridad

“Reclamos tengo miles por luminarias, poda, y bacheo. Los tengo todos documentados en su sistema y tienen una estrategia que, esté o no resuelto, pasan 15 días y lo cierran como resuelto”, dice Martín, un vecino del barrio que está cansado que la Municipalidad no le dé respuestas, y continúa: “Lo más indignante es que en calle 28 Bis y 462 colocaron un cartel de la Municipalidad diciendo que colocaron luces LED; la verdad o soy ciego o ellos están totalmente dementes”. Además, comentó: “La seguridad en el barrio está cada vez peor, hablamos con el jefe del Comando y con el Comisario pero lo que nos dicen es que no tienen combustible para patrullar. Realmente es terrible la oscuridad que hay en calle 28 Bis de 467 a 462, obvio que hace falta también hasta calle 457, pero es remar en dulce de leche”.

Por otro lado, el frentista no dejó de relacionar la falta de luminaria en el barrio con el contexto delictivo que azota a la región: “Inseguridad tenemos todos los días, están radicadas las denuncias, y tuvimos hasta una usurpación en la plaza de calle 27 y 457”.

“Tuvimos un robo hace dos días en calle 23 y 459; estaba la vecina a las 15 en la puerta de su casa, y dos ladrones se le abalanzaron. Por suerte pudo apretar el botón de la Alarma Vecinal y salimos los vecinos a socorrerla. Los ladrones se fueron corriendo, pero de esta manera no podemos vivir más. No podés andar cuidándote de salir o no salir por miedo a que te roben”, finalizó el vecino.