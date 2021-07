En el Día del Amigo, los platenses recuerdan los momentos más valiosos

En el marco del Día del Amigo, una fecha que sirve para repensar y reforzar los lazos de unidad con aquella “familia que uno elige”, algunos platenses dialogaron con diario Hoy y contaron cuáles son esos recuerdos y momentos vividos con amigos que más los marcaron y que tienen un lugar especial en su vida.

“Me separé, dejé a mi novio tras casi 10 años de relación. Mis dos mejores amigos, Fiore y Fran, fueron claves en que me animara a tomar esa decisión. Lloré con ellos, me escucharon, apoyaron y aconsejaron. A quien entonces se convirtió en mi ex lo tenía tatuado, llevaba su nombre en mi muñeca, por lo que, tras separarme, nació en mí la necesidad imperiosa de taparlo, cubrirlo, y entre los tres, nació la idea de hacernos algo juntos para recordar siempre a los verdaderos amores de nuestras vidas, los amigos, y hoy llevamos el mismo tatuaje los tres”, recordó Macarena.

En ese sentido, también Agustina señaló que la amistad tuvo un rol fundamental en uno de los días más felices de su vida, cuando se recibió de su carrera universitaria. “Nunca voy olvidar que salí de defender la tesis y estaban ahí mis 5 amigas de la infancia y adolescencia. Habían viajado 500 km para abrazarme y festejar conmigo. Habían dejado a sus hijos, se habían pedido días en el trabajo y ahí estaban. Hace 15 años que estamos cerquita, y en los momentos más importantes, siempre nos reencontramos”, contó con emoción.

“Recién estoy saliendo del coronavirus y, si bien la pasé mal y tuve días complicados, también me sirvió para disfrutar del cariño de mis amigos. Más allá de los mensajes y las llamadas recibidas, muchos se preocuparon y me acercaron comida, medicamentos y actividades para hacer en aislamiento. Más allá de los momentos difíciles que te hace transitar esta enfermedad, hoy me quedo con las personas que me escribieron y que se preocuparon por mí. Me quedo con las pequeñas acciones que me ayudaron a transcurrir el aislamiento un poco más acompañado”, relató Ignacio, en plena recuperación.

En ese plano, María contó que, si bien la rutina y el trabajo hace que no pueda ver a sus amigas todos los días: “Ellas están siempre que se las necesita, somos amigas hace 25 años, desde el colegio, y siempre van a estar para apoyarme y yo a ellas” y recordó: “Compartimos muchos viajes, fuimos 7 años seguidos a Mar del Plata, a Brasil, antes de la pandemia viajamos al Norte y eso me parece muy importante porque más allá de que cada una tiene su familia, siempre hay tiempo para una escapada con amigas”.