En el Hospital Rossi buscan voluntarios para probar la vacuna china

En el marco de un clima mundial de gran esperanza por el desarrollo de vacunas para enfrentar el virus del Sars-Cov-2, un hospital de la ciudad de La Plata realizará los estudios clínicos de una de ellas.



Se trata del Hospital Profesor Dr. Rodolfo Rossi, de calle 37 entre 116 y 117, que busca voluntarios para el estudio de fase 3 de la vacuna de origen chino desarrollada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y CanSino Biologics Inc.



Además, también se estudiará la vacuna de origen alemán, desarrollada por el laboratorio CureVac AG de la ciudad de Frankfurt. “Ambos estudios pretenden evaluar la eficacia y seguridad de estos productos”, señalaron desde el nosocomio.



Para inscribirse, las y los voluntarios podrán hacerlo a través de la página web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en www.ms.gba.gov.ar/sitios/hrossi o por la página de Facebook del Hospital.



De todos modos, una vez que se completa el formulario con los datos no significa que la persona ya asumió un compromiso, sino que en algunos días recibirá un llamado en el que se le darán detalles y ahí puede dar marcha atrás con la participación.



Cabe recordar que los participantes deben ser mayores de 18 años y no pueden anotarse mujeres embarazadas ni aquellas que estén en período de lactancia. La participación es gratuita y no habrá ninguna remuneración económica.



“En caso que desee participar en alguno de estos estudios está previsto que se provea movilidad para traslado, mientras que los exámenes y gastos que se desprenden del estudio serán rembolsados o correrán por cuenta del laboratorio”, especificaron.



Como ocurrió con las pruebas de otras vacunas contra el coronavirus, como la Sputnik V de Rusia o la de Oxford producida por AstraZeneca, los voluntarios no sabrán si se les aplicó una dosis o un placebo y tampoco lo sabrá quien administra la vacunación.



Para seguridad de los inscriptos para el estudio clínico, desde el hospital recordaron que todos estos procesos tuvieron la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Comité de Ética Central del Ministerio de Salud.