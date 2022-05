En la última semana se duplicaron los casos de Covid-19 en la ciudad

En los últimos siete días se aceleró hasta duplicarse el número de contagiados de la semana previa: mientras que entre el 2 y el 8 de mayo se notificaron 239 contagios, entre el lunes 9 y ayer, los nuevos infectados son 524, es decir, más del doble.

El incremento de los casos lleva, entonces, un mes consecutivo desde el piso de 77 positivos notificados por el Ministerio de Salud entre el 11 y el 17 de abril. En la semana siguiente (del 18 al 24) fueron 122 casos, es decir, el 58% más. Y en la siguiente, que arrancó el lunes 25 de abril y cerró el 1 de mayo, fueron 161.

En los últimos siete días, del 2 al 8 de mayo, siguió una suba provincial y nacional advertida por las autoridades sanitarias, que marca la interrupción de 12 semanas seguidas de descenso en los casos, desde mediados de enero, cuando se registró el récord absoluto de la pandemia. En la semana del 17 al 23 de enero hubo 16.048 contagios.

La ministra de Salud Carla Vizzotti dijo que “la pandemia no terminó”, admitió el aumento de casos y lanzó una recomendación para estar preparados. “En Argentina hay 3 millones de personas mayores a 50 años que aún no se vacunaron con la tercera dosis. Van a aumentar los casos y tenemos que estimular la vacunación para que no haya más muertes”, señaló.