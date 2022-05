Comienza la Semana Mundial del Parto Respetado

Desde este 16 de mayo hasta el 22, se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. El lema elegido para esta ocasión es “Muchas formas de parir, los mismos derechos”, con el objetivo de reflexionar sobre las distintas maneras y elecciones que existen para transitar la gestación. Se propone darles un mayor protagonismo a las propias personas gestantes y a sus familias durante todo el proceso, acompañados siempre por equipos de salud e instituciones que respeten sus decisiones y velen por la salud del binomio madre-hijo/a.

De acuerdo a especialistas como Violeta Osorio y Brenda Charnis, del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA), pese a las leyes vigentes persiste la violencia obstétrica en el país: maltrato verbal, falta de contacto de los recién nacidos con sus madres, escaso acompañamiento a las mujeres en sus estudios y parto, e insuficiente provisión de información sobre los derechos que las asisten.

Según los datos de ese organismo, 5,4 de cada 10 mujeres no se sintieron contenidas ni pudieron expresar sus miedos; 2,5 fueron criticadas por expresar sus emociones durante el trabajo de parto; y 2,7 recibieron comentarios irónicos o descalificadores. El estudio consignó además que 5,3 de cada 10 mujeres fueron tratadas con sobrenombres o diminutivos (entre ellos,“gorda”, “mamita” y “nena”), a 3 de cada 10 no se les garantizó su derecho de estar acompañadas durante el trabajo de parto; 4 de cada 10 no estuvieron acompañadas durante el parto o cesárea y 2 de cada 10 no estuvieron acompañadas durante el posparto.