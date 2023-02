Encuentran un tesoro de especias exóticas en un barco hundido hace más de 500 años

Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Lund (Suecia) reveló el hallazgo de alrededor de 3.000 especímenes vegetales en buen estado de conservación, incluidas especias exóticas provenientes de regiones remotas del planeta, dentro de los restos de una embarcación nórdica que se hundió frente a las costas sur de Suecia hace más de 500 años.

Según los investigadores, la costosa comida formaba parte de un envío con el que el rey de Dinamarca quería mostrar su poder, con el fin de convencer al regente de Suecia de unificar ambos reinos.

El descubrimiento de los productos alimenticios, documentado en la revista Plos One, tuvo lugar en 2021 durante una excavación arqueológica marítima de los restos del naufragio del buque de guerra medieval Gribshunden, que perteneció al rey Juan I de Dinamarca.

“Los hallazgos proporcionan una visión sin precedentes del funcionamiento de la corte real nórdica a finales de la Edad Media”, señalaron los científicos.

Asimismo, los especialistas detallaron que los restos orgánicos de cereales, oleaginosas, frutas, hortalizas y especias fueron identificados a partir de una investigación arqueobotánica. También explicaron que las especias exóticas descubiertas en Gribshunden eran alimentos de lujo en el norte de la Europa medieval, que se importaban a través de una cadena de comerciantes que se extendía hasta Asia.

Entre los extractos de origen vegetal encontraron azafrán, clavo, jengibre y pimienta negra, así como mostaza y eneldo. “El hallazgo de esturión en 2019 fue una indicación de que los Gribshunden transportaban alimentos de élite, pero no anticipamos la variedad y el volumen de especias que finalmente encontramos”, expresó el arqueólogo Brendan Foley. También encontraron bocadillos como moras secas, frambuesas, uvas y lino. La única planta no comestible que identificaron los científicos fue el beleño, que en ese momento se usaba con fines medicinales. “No está claro cómo se almacenaban y transportaban estas plantas alimenticias”, subrayaron los especialistas, ya que en el barco no se encontró ningún contenedor.