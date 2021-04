Escándalo en Rosario por una fiesta con más de 200 estudiantes de medicina

Mientras aumentan los casos de coronavirus Covid-19 en toda la Argentina -y el mundo-, un grupo de 200 estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizó este miércoles una fiesta en la playa sin respectar los cuidados sanitarios.

En ese sentido, el intendente Pablo Javkin abrió una investigación para identificar las responsabilidades correspondientes y, a su vez, la Universidad adelantó que citará a los alumnos involucrados.

“De una Facultad ligada a la salud es desde donde uno menos lo espera. Hay que tomar esos hechos no sólo para indignarse, que corresponde, sino para entender lo que no hay que hacer", declaró el jefe comunal de Rosario, sobre el festejo que no respetó el distanciamiento social, ni el uso de tapaboca y cuyos participantes compartieron bebidas.

Javkin indicó al respecto que, si bien la sugerencia es que las reuniones sociales se hagan en espacios abiertos, no se puede aceptar este tipo de comportamientos: "Al aire libre es con barbijo, con distancia. Cualquier cosa, no”.

La celebración, de la que tradicionalmente participan los estudiantes que inician el último año de la carrera de Medicina se realizó este miércoles durante la tarde en la playa del balneario La Florida, a orillas del río Paraná.

Para ingresar a dicho sector, los asistentes debieron abonar una entrada y aceptar las condiciones del sitio, que prohíben el ingreso con bebidas alcohólicas y obliga a que se respeten las normas de seguridad sanitaria.

El decano de la UNR, Jorge Molinas, expresó este jueves que citarán a los estudiantes que participaron de la fiesta y destacó que el evento “va contra” lo que la casa de estudios “promulga”.

“Vamos a averiguar bien de qué se trata y los citaremos (...) para dialogar con ellos. Nos preocupa y queremos verificar. Si bien es de índole privada, me llama poderosamente la atención. Va en contra de lo que promulgamos”, expresó Molinas.

Al mismo tiempo, remarcó que buscan "llevar conciencia sobre los protocolos y la nueva ola que se está atravesando". "Bregamos para que los estudiantes comprendan el rol social que tienen, además de la formación técnica y especializada”, concluyó.