Desarticularon dos fiestas clandestinas, una de ellas con más de 100 personas

En una serie de operativos de control desplegados por personal de la Municipalidad, se lograron desarticular dos fiestas clandestinas que no cumplían con los protocolos sanitarios correspondientes. En uno de dichos eventos, que se desarrollaba en una vivienda particular en la localidad platense de Tolosa, había más de 100 personas.



El primer operativo se llevó adelante en una casa ubicada en la zona de las calles 9 y 523 bis, donde los agentes de la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Control Ciudadano con el apoyo de la Guardia Urbana de Prevención, se encontraron con más de un centenar de asistentes, por lo que procedieron a desalojar la propiedad y sancionar a los organizadores del evento.



En este sentido, las autoridades recibieron una denuncia en el Sistema Único de Atención Vecina (SUAV), que daba cuenta de una reunión prohibida en la localidad de platense de Villa Elvira. El personal se dirigió hasta la finca de calle 115 y 609, y al arribar se encontraron con un grupo de jóvenes que estaban participando de una fiesta electrónica que se extendió hasta las primeras horas de la mañana.



Al respecto, el secretario de Seguridad y Control Ciudadano del municipio, Darío Ganduglia, se refirió a los procedimientos llevados a cabo durante la noche y subrayó: “Nos genera preocupación que se desarrollen estos eventos donde no existe ningún protocolo de cuidados en el marco de la pandemia de Covid-19”.

En la misma línea, el funcionario añadió: “En estas fiestas clandestinas no se cumple ningún requisito de seguridad para resguardar la integridad física de los concurrentes”. Por último, desde la comuna instan a todos los platenses a denunciar este tipo de encuentros clandestinos multitudinarios que se organicen en la ciudad, comunicándose con el SUAV.