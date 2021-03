Denuncian robos a enfermeros y pacientes en el Hospital San Martín

Luego de los hechos de inseguridad ocurridos dentro del hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, los cuales fueron informados de forma exclusiva por este multimedio, ahora se conocieron nuevos casos dentro del Policlínico San Martín.



Uno de los damnificados que se comunicó con diario Hoy (y que pidió preservar su identidad) aseguró que sufren el robo de sus pertenencias tanto enfermeros como pacientes y que los mismos “son moneda corriente” últimamente.



“Ya cansa la situación y alguien tiene que hacer algo. No quiero seguir trabajando así, viendo como casi todos los días le desaparecen sus pertenencias a los pacientes cuando duermen o van al baño”, dijo el denunciante.



Siguiendo con su relato, el mismo agregó: “Al personal de enfermería también le han robado. Se llevan los celulares, es lo que más se roban y no podés echarle la culpa a nadie porque no se sabe quiénes son. ¿Hasta cuándo hay que seguir trabajando haciendo de cuenta que no pasa nada?”.



“No quiero que esto siga siendo normal, pedimos más seguridad y que las puertas estén cerradas, que a nuestro hospital no entre cualquiera. Queremos que haya un horario en el que ya no pueda ingresar nadie que no pertenezca al lugar. Las autoridades sabrán cómo resolverlo. No hay control, la sala parece una calle como transita gente”, concluyó.



Lo cierto es que, según los damnificados, por el momento la situación parece no tener una solución y temen porque estos hechos se agraven aún más.

El caso de Romero



Como se informó en ediciones anteriores, el pasado 5 de marzo personal del hospital Alejandro Korn de Melchor Romero denunció un grave hecho de inseguridad dentro del nosocomio.



Según afirmaron, en dicha ocasión delincuentes entraron a robar al depósito de una sala, de la que se apoderaron medicación, ropa, cigarrillos y otros elementos de valor. Los pacientes allí internados le avisaron al personal que trabaja que habían escuchado ruidos y los empleados, al salir a ver, observaron a dos jóvenes con mochilas. Les preguntaron qué hacían y “uno sacó un arma y disparó al aire”, de acuerdo a una de las personas que cumplen funciones laborales allí.



Sin embargo, la historia tendría por el momento un capítulo más, ya que al sábado siguiente se hicieron presentes otra vez los cacos, aunque ahora un grupo más grande que se adueñó de “más medicación y más ropa, entre otras cosas”.



La gente de seguridad “corrió a los ladrones y se oyeron por lo menos 10 detonaciones, siempre en el predio”, dijeron.