Luego de que se habilitara la aplicación de terceras dosis sin turno a mayores de 30 años, y en pleno descenso de contagios de cara al inicio del ciclo lectivo, diario Hoy dialogó con el inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner, quien destacó la campaña de vacunación y pidió hacer foco en algunos puntos de la misma para mejorar las estadísticas.

“Hay una bajada muy aguda en el número de casos, y eso es una buena noticia. Empieza a disminuir en la Ciudad de Buenos Aires y también en la Provincia el número de internados en terapia intensiva. Suelen pasar dos o tres semanas entre el descenso de las curvas de contagios y el descenso de números de muertes. Esta semana tenemos que empezar a ver un descenso en el número de fallecimientos”, afirmó el especialista.

En relación al número de casos diarios, el experto precisó: “Si yo comparo lo que pasa esta semana, o los últimos días de la semana pasada, con lo que pasaba un mes atrás, hubo una disminución muy importante, que, depende de la región de país que vos analices, puede estar entre un 50 y 80 por ciento de disminución. Es decir que la ola Ómicron decreció de forma extraordinaria”.

Hasta la fecha, cerca de 92 millones de vacunas se aplicaron en el país en la exitosa campaña de salud que empezó a fines de 2020. “La campaña de vacunación ha avanzado bien, pero tenemos algunas lagunas. Una parte de la población pediátrica, a poco de empezar las clases, no se ha vacunado todavía. Hay que avanzar sobre ello. Hay cerca de tres millones de personas, que es la diferencia entre segundas dosis completas y solo los que recibieron una dosis”, marcó.

“El porcentaje de vacunación pediátrica es bueno. Nos queda un 40 por ciento cuyas familias tienen reticencia a vacunarse. Hay que hacer una campaña de vacunación más amplia y hay que establecer vacunatorios en los grandes colegios”, resaltó.

Consultado sobre el sistema con inteligencia artificial que puso en marcha esta semana el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para detectar casos sospechosos de coronavirus con audios de tos enviados por WhatsApp, el experto concluyó que es “algo experimental, no hay una metodología validada. Es un artículo que salió de un grupo bueno, de un grupo de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos. Es interesante explorarlo, pero no es una metodología diagnóstica”. En esa línea, agregó que “necesitaría ver otros trabajos científicos que confirmen estos resultados. Está inmaduro”.

“La gran defensa es la vacuna”, apuntó Geffner. “¿Ómicron marca el fin de la pandemia, el comienzo de una etapa endémica? Depende. Todos deseamos que sí, pero seguimos hoy por hoy en pandemia. La gran amenaza es que surja una sexta variante de preocupación. Esa es la gran amenaza. ¿Tenemos certezas de que no surja? No. ¿Tenemos certezas de que surja? No. Tendría que haber acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo”, completó.