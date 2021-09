Mientras el plan estratégico de vacunación contra la Covid continúa con éxito en todo el país, la disminución de casos de coronavirus en las terapias intensivas también se acentúa.

“La situación en el Hospital Italiano es de un descenso sostenido de los casos Covid desde hace tres meses. Venimos con muy pocos pacientes”, le expresó a diario Hoy Roberto Martínez, director del Hospital Italiano de nuestra ciudad.

En ese sentido, el profesional manifestó: “Seguimos con todos los cuidados, con el hospital dividido en flujo verde, flujo rojo, pacientes Covid, pacientes no Covid y con todas las medidas esperando que la autoridad sanitaria, que en este caso es el Ministerio de Salud, que marca las pautas epidemiológicas, nos vaya modificando los protocolos para ir modificando la conducta dentro del hospital. Estamos en un descenso sostenido y esperemos que se mantenga”.

Lejos quedó el peor momento, cuando en el mes de abril de este año la ocupación de camas de terapias intensivas era casi del 100 por ciento. “Todavía no hemos llegado a ese deseo de no tener ningún paciente Covid. Tenemos pacientes en terapia y pacientes en el piso. Todavía internados con diagnóstico. Pocos, muy pocos, pero todavía están”, marcó.

“No sabemos el horizonte. Lo que nosotros podemos mirar es lo que nos pasó en los últimos dos o tres meses y ver cuál es la tendencia. La tendencia es a la baja, cuándo se va a terminar esta pandemia no lo sabemos. No estaríamos esperando volver a tener ocupación de camas críticas como la que tuvimos en abril de este año, yo no veo ese escenario”, concluyó Martínez.