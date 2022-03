La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recibió el premio Rodolfo Walsh por parte de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP como un reconocimiento a su incasable lucha en defensa de los derechos humanos, en un emotivo acto.

La entrega comenzó a las 17 en el auditorio, donde la homenajeada estuvo acompañada por el presidente de la Universidad, Fernando Tauber, la decana Andrea Varela, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

En el medio, referentes de los organismos de derechos humanos enviaron sus felicitaciones y se proyectó un video de León Gieco saludándola, con su nueva canción.

“Estoy muy emocionada. Son 45 años de lucha, primero despacito, sin saber qué hacer, sin decirle a nadie lo estaba haciendo, ni siquiera a mis compañeras de la escuela 43 de La Plata donde fui directora, porque la infamia de la prensa que hablaba de nuestros hijos como criminales me hacía pensar que me iban a decir se lo buscó, algo habrá hecho, que era una frase difundida en esa población miedosa. Empecé a buscar sola”, recordó Estela.

Finalmente rememoró que “vino la unidad con las madres, abuelas y familiares, pero no sabíamos que hacer, no teníamos idea porque no habíamos hecho práctica política de ningún tipo”.