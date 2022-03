En la cuenca Matanza Riachuelo el 50% de la basura es plástico

En la última limpieza realizada por Acumar (Autoridad de la cuenca Matanza Riachuelo), cerca del 50% de la basura extraída del cauce principal del río Matanza Riachuelo se trató de materiales plásticos, según un estudio de caracterización de residuos de ese cauce que se realiza cada seis meses durante la limpieza de ese espejo de agua.

Dicho análisis mostró que el 46,37% de los residuos extraídos fueron plásticos; el 39,45% restos de ramas, forestales y desmalezado; el 5,81% maderas, el 2,41% neumáticos fuera de uso; el 2,37% envases metálicos; el 1,39% textiles; el 1,29% vidrios y el 0,90% pañales y apósitos.

El trabajo del organismo

Este organismo comenzó a principios de febrero un estudio de caracterización de residuos del cauce principal del río Matanza Riachuelo, el cual se realizará semestralmente como parte de las nuevas tareas de limpieza de espejo de agua. Estas tareas incluyen la extracción de residuos sólidos flotantes, voluminosos, y mantenimiento del cuerpo de agua con el objetivo de obtener “más y mejor información a tener en cuenta en las decisiones de gestión sobre el manejo de residuos en la cuenca”, afirmaron desde el organismo.

Por eso, a través de la caracterización se adquieren detalles sobre los tipos de residuos presentes en el agua, ya que al realizar una separación manual es posible conocer el porcentaje estimado de la cantidad y tipos de desechos. El objetivo de la separación manual es clasificar los residuos en distintas categorías que incluyen: restos forestales y desmalezado; madera, como restos de muebles y pallets; plástico; vidrio; pañales y apósitos; caucho, goma y cuero; neumáticos fuera de uso; envases metálicos; textiles; voluminosos, como residuos de medianos y grandes electrodomésticos; entre otros.

Reciclar, un trabajo para el mundo

Desde 1950, se han producido más de 8.000 millones de toneladas de plástico de todo tipo en el mundo. ¿Cómo parar estas cifras? El reciclaje del plástico es esencial, al igual que lo es la concienciación por parte de las instituciones, empresas y la sociedad en general.

Diario Hoy se comunicó con la recicladora “autogestionada” Florencia Barrionuevo, que no trabaja para ninguna ONG, pero que día a día realiza su reciclaje de manera casi artesanal: “Desde que me hice vegetariana primero y luego vegana, tomé otra dimensión de las cosas y de cómo mi ser puede impactar el medio ambiente. Primero que nada, compro la menor cantidad de plásticos de un solo uso posibles. Segundo, hago las compras con bolsas de tela, las que recomiendo mucho, porque además de ayudar al medioambiente son más resistentes. Luego divido los residuos, porque no todos los plásticos son iguales. Si es polietileno, por ejemplo, va a una bolsa azul especial. Si es poliéster, que mayoritariamente son los envases duros, primero les saco tapa adhesivos o lo que tenga pegado y los lavo bien. De ahí, con todo listo, me voy para Ezpeleta, donde hay una recicladora y les dejo todo”.

“Esto lo hago cada dos semanas y, aunque da trabajo, el mundo es muy lindo para que no lo cuidemos”, terminó Florencia.