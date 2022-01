Evacuaron una base argentina en la Antártida

Por primera vez desde que comenzó la pandemia, el virus llegó a una base argentina en la Antártida. La afectada fue la Base Esperanza, donde se detectaron 24 casos positivos de Covid-19. El hecho se dio durante el relevamiento del personal militar y científico en la 118º Campaña Antártica de Verano 2022.

Al dar con esto, se debieron activar los protocolos sanitarios correspondientes. A pesar de tratarse de un procedimiento bastante complejo, las personas se encuentran bien. De hecho, cuatro de ellas ya volvieron a sus casas; mientras que las restantes cinco deberán completar el aislamiento en una institución médica, dado que son provenientes del interior.

La Base Esperanza es una de las once bases entre permanentes y temporarias que tiene el país. Al momento del contagio, se encontraban 43 personas en el espacio y, según se comunicó, la Base Marambio se pensó como una alternativa de lugar de aislamiento para los no vacunados. Hasta el momento, no se registraron contagios en alguna de las otras bases argentinas, por lo que permanecen libres de Covid-19.