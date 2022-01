El medidor de autos municipal no andaba: 50 autos estafados

Hoy vamos a contar una historia que debe pasar muy seguido, no sólo en La Plata, sino en varios lugares en que existe el estacionamiento fraccionado por el estado; sólo que esta vez, una de las damnificadas no se calló la boca

Esto nos contaba Adriana: “Yo trabajo en el centro, así que todos los días uso la a aplicación para cargar, que se corta a las 14 h durante enero. El 6 de enero había cargado $500,00 de crédito. Cuando al otro día voy a usarlo, ya no los tenía más. No entendía porque, qué había pasado con todo lo que había cargado. Entonces me fijo en la aplicación y se había cortado el estacionamiento medido a las 20 h, cuando en realidad tendría que ser a las 14 h”, dijo la damnificada

Ante esta situación de injusticia y de mal servició para algo que utiliza todos los días, Adriana decidió llamar al 0800 de la empresa. Al respecto relató: “Me dicen que tengo que mandar un mail con la queja. Entonces mando el mail y me contestan que a la brevedad lo van a solucionar. Así, todos los días estoy mandando un mail diferente reclamando el reintegro. El otro día me vuelvo a comunicar con ellos y me dijeron que ese día, el 6 de enero, la parte de sistemas tuvo una imperfección”. Pues bien, ahí es cuando entra Diario Hoy. Siguiendo algunas pistas y tocando algunos contactos periodísticos, logramos averiguar que ¡son 50 los automovilistas estafados!

Por lo que sabemos, sólo Adriana está llevando adelante esto sola. Para finalizar, Adriana nos dijo: “Así que hasta el día de hoy no lo reintegraron. Igual yo sigo mandando mails todos los días”.