Falsedades relacionadas al coronavirus

A más de cien días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la mayoría de las personas con acceso a dispositivos electrónicos afirma haber recibido mensajes con indicaciones para prevenir o curar el coronavirus e información relacionada a la pandemia.

Diario Hoy recopiló algunos de estos enunciados y te cuenta por qué son falsos.

X Los termómetros infrarrojos dañan la vista o las neuronas. Estos aparatos captan la radiación infrarroja del cuerpo y, de este modo, calculan la temperatura. Por lo tanto, no emiten radiaciones láser para medir el calor y no destruyen neuronas. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) indica que el uso de este tipo de termómetros permite “reducir el riesgo de contaminación cruzada y minimizar la propagación de enfermedades”. En ningún momento hablan de riesgo ocular.

X El uso de tapabocas puede producir hipoxia

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) no hay evidencias científicas que prueben que los tapabocas puedan producir una deficiencia de oxígeno.

X Consumir alimentos alcalinos previene la Covid-19

Nuestro cuerpo tiene sistemas que regulan el PH y consumir alimentos ácidos o alcalinos no causará una modificación en él, porque para eso hay mecanismos de compensación, como la homeostasis. Así como tomar sol no cambia la temperatura de nuestro cuerpo, comer alimentos alcalinos no cambia nuestro pH.

X Las gárgaras de sal reducen la posibilidad de contagio de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que no hay pruebas de que una solución salina proteja contra la infección del nuevo SARS-CoV-2.

X Las máscaras faciales brindan la misma protección que los tapabocas

Los protectores de rostro no evitan la diseminación de partículas pequeñas. Por eso, se aconseja utilizarlas como complemento de los tapabocas.

X El alcohol en gel dentro del auto podría provocar una explosión

Los expertos ven poco probable que un gel hidroalcohólico, que se usa para desinfectar las manos, explote por la calefacción o por quedar expuesto al sol dentro del vehículo. Si bien recomiendan no someterlo a fuentes directas de calor, recuerdan que hace falta un agente externo, como una chispa o llama, para que pueda explotar.

X Combinar detergente y lavandina para desinfectar es más eficiente

La mezcla de detergente y lavandina puede generar la liberación de cloro, un irritante cáustico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de agua con lavandina para la limpieza de superficies.