Fundación Aldeas Infantiles, entre la ayuda y la diversión

Al empezar a hablar con Analía nos dimos cuenta que en este asunto no había medias tintas, y el festival que organiza la fundación para el 22 de agosto pasó a un segundo plano. “Como directora nacional, hace casi 16 años que trabajo en Aldeas Infantiles SOS. Y te puedo decir que cada uno de los niños y las niñas que llegan, cualquiera sea el programa, vienen con historias duras. Normalmente la mayoría de las problemáticas intrafamiliares es­tán relacionadas con las violencias, con todas aquellas formas de violencias que enfrentan los niños y las niñas de nuestro país. Muchos de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes que hoy están insertos en la sociedad probablemente hubieran tenido una vida mucho más difícil que la que tuvieron. Nuestro rol en Aldeas Infantiles SOS es generar la posibilidad de que aquí encuentren ese calorcito de hogar, esas pequeñas cosas que nos marcan la diferencia cuando somos niños. Cosas sencillas que no tienen un valor, que no se pagan: desde el olor de la comida que preparaban nuestra mamá o nuestros abuelos, el esperarte con un abrazo al volver de la escuela o acompañarte de la mano cuando vas al médico. Esas cosas que no se pueden pedir: se dan, se dan con el alma y con el corazón. Y en Aldeas tenés la posibilidad de darlo”, explica Vallejo, dando cuenta de cómo funciona la organización.

Luego la directora de Aldeas pone especial énfasis en dos cosas: el festival del 22 de agosto y cómo ayudar a la fundación. “Decidimos a través de la posibilidad que nos permite la virtualidad y el universo digital online gratis, que tendrá música, teatro, animaciones, magia, reciclaje, cocina y mucha diversión. Habrá shows en vivo para disfrutar en familia de diferentes artistas: Urraka, Les Limones y Cantando con Adriana. La banda de covers de rock/pop en inglés y castellano creada y liderada por Florencia Otero y Germán Tripel, Flowertrip dará un espectáculo exclusivo para esta jornada única, acompañados de una banda excepcional”, explica.

“El festival se va a transmitir desde @AldeasSOSArgentina, el canal de YouTube de Aldeas Infantiles SOS, y será conducido por Pia Slapka y Maximiliano Legnani”, cierra eufórica Vallejo, pero toma fuerza para hablar sobre otra cuestión importante, la forma en que podemos ayudar a esta fundación, y concluye: “Nuestra principal fuente de ingresos son las donaciones mensuales que realizan nuestros donantes, Amigos SOS. Sin su ayuda no podríamos hacer todo lo que hacemos ni de la manera en que lo hacemos”.