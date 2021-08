Invasión de carpinchos en Nordelta: proponen reubicarlos

La “invasión” de decenas de carpinchos en la zona de Nordelta que provocó el temor de las y los vecinos, luego del ataque de estos animales a sus mascotas y también hacia ellos, desató una ola de reacciones de preocupación por la especie, ya que, en definitiva, la zona es su hábitat, pero también habitan personas en el lugar, por lo que es necesario llegar a un equilibrio.

Diario Hoy dialogó con Leila Peluso, médica veterinaria que realiza su trabajo especialmente en la zona del delta y recorre las islas con su consultorio móvil instalado en una lancha. La profesional explicó las características de esta especie.

“Los carpinchos son propios del delta y las zonas ribereñas. El tema acá es que encontraron una zona en la que están cómodos porque no tienen depredador. Por más que sea gigante y parezca un animal doméstico, el carpincho no deja de ser un roedor y por eso tienen bastantes crías. Encontraron un lugar con comida y sin amenazas, entonces empiezan a reproducirse y generar población”, marcó la profesional.

Si bien es cierto que el hombre se instaló en una zona que era su hogar, crece la necesidad de buscar un orden para que todos puedan convivir en armonía y no se tomen decisiones apresuradas ni erróneas contra los animales.

“Lo ideal sería reinsertarlos en una zona del delta mas alejada, donde no tenga contacto con personas. No deja de ser su hábitat, pero las personas empiezan a llegar al territorio y ahí hay problemas. Habitualmente me llaman de las islas por peleas entre perros y carpinchos, ellos tienen dientes grandes y pueden generar lesiones graves. Lo mejor sería agarrar a esta población de carpinchos y llevarla a segunda o tercera sección, a zonas protegidas donde puedan desarrollarse”, marcó.

Asimismo, lamentó que en la zona de islas todavía hay personas que los cazan, y aseguró que “el depredador del carpincho hoy es el hombre porque lamentablemente se dejaron de ver ejemplares de pumas o yaguaretés, la gente los caza para comer o vender sus pieles”.

¿Por qué atacan los carpinchos?

En el marco de esta “invasión”, se vieron imágenes y denuncias de personas que mostraron las fuertes lesiones que dejaron los carpinchos en sus perros, en general de razas pequeñas como los caniche toy, algo que llamó la atención porque los carpinchos se caracterizan por ser más bien dóciles.

“Estos animales son bastante domésticos, pero no dejan de ser salvajes. Está prohibido tenerlos en casa como una mascota, pero en algunos lugares se ve que tienen una buena relación con el hombre. En épocas de reproducción se vuelven más agresivos y quizás para proteger a sus crías o sus familias empieza la pelea con otros; el riesgo es ese, el ataque de estos animales que generan lesiones importantes. Puede afectar con alguna enfermedad zoonótica como leptospirosis”, marcó la veterinaria.

En ese plano, la especialista resaltó que “año tras año se ven más ejemplares” porque “no tienen depredador entonces se reproducen y viven tranquilamente”.

“Es importante respetar cada ambiente, si bien nosotros los estamos invadiendo tenemos que convivir en paz, por eso lo mejor sería reinsertarlos donde haya poca gente y que estén seguros”, concluyó la profesional.