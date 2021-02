Fundacore sigue con su campaña para ayudar al Hospital de Niños

La solidaridad y el amor son conceptos inseparables, algo que las y los voluntarios de Fundacore conocen muy bien. Se trata de una fundación que junta tapitas y ayuda con la compra de material para la sala primera de la terapia intensiva cardiovascular que incluye al quirófano del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.

“Empezamos en el 2015 para comprar equipamiento para la sala, la idea fue recolectar las tapitas de plástico para también colaborar con el ambiente. En algunos casos la gente se acerca a calle 55 entre 16 y 17, donde está el centro de acopio o en los puntos de recolección que están en comercios, escuelas, clubes o casas particulares”, dijo a diario Hoy Pamela Bonac, presidenta y fundadora de Fundacore.

En ese sentido, detalló que gracias a una donación, tienen a disposición un camión para el traslado de las bolsas, por lo que necesitan llenarlo para no dejar espacio sin cubrir del acoplado.

“Una vez que el material ingresa tenemos que abrir todo para clasificarlo porque no todos los plásticos se pueden reciclar de la misma manera. Juntamos todas las tapitas de plástico, no solo las de gaseosa”, detalló.

Ahora, piden a las y los vecinos platenses que puedan juntar tapitas que las acerquen a los distintos puntos ya que aún restan completar varias bolsas para llegar al objetivo y poder realizar la compra de material para el quirófano.

“Con la pandemia se paralizó todo y con la última venta que hicimos el año pasado compramos material de protección para el personal de salud. Ahora nos falta llenar unas 250 bolsas, son miles de tapitas. Los instrumentos para quirófano son muy caros, se compran en el exterior y tienen un costo alto pero sabemos que lo vamos a lograr”, marcó Pamela.

En ese orden, destacó la función solidaria de voluntarios y vecinos que se suman a colaborar en cada campaña o convocatoria para ayudar a cuidar el corazón de miles de niños y niñas que pasan por el hospital.

“Desde mi rol como presidenta, destaco el trabajo de todos los voluntarios, ya que la mayoría no tiene nada que ver con las cardiopatías, son personas que vieron las actividades de la fundación y se sumaron a colaborar. Por otro lado, como mamá de un paciente que tiene tres cirugías es realmente muy emocionante, sobre todo con el trato con el servicio”, concluyó.