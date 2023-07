Hace más de un mes que no tienen agua en la zona sur

Vecinos de la zona de 62 entre 28 y 29, donde alrededor de once viviendas no cuentan con el servicio, realizaron varios reclamos, pero continúan igual.

“Vengo haciendo reclamos desde el año 2019, tengo una hija discapacitada, no soy dueña de lavar mi ropa, de bañarme, de limpiar mi casa de higienizarnos. Nos hicieron pasar toda la pandemia así”, explicó Silvia que necesita de suma urgencia contar con el servicio.

Según explicaron los vecinos a este medio, la autoridad del agua (ADA) y la empresa ABSA constataron que son once los domicilios que no cuentan con servicio. Estos problemas los están teniendo desde que comenzó la pandemia y donde, en su momento, los mismo frentistas decidieron cortar el cruce de 7 y 77, ya que no tenían respuestas por parte de quien tiene que suministrarles el agua para poder vivir. Los reclamos que realizaron son: R_ 3395100/41, R_3397055/41, R_3445989/28, R_3418651/31. Esperan que se solucione lo antes posible.

Olor en el agua

Por otra parte, en Tolosa, Ringuelet y en barrio Norte se sintió, en varias viviendas durante el fin de semana, un olor muy fuerte en el agua. “Estábamos almorzando y mi hija siente sabor y olor en el agua y me decía que podía ser el recipiente donde ponemos el agua para llevar a la mesa y almorzar. Y lo cambié y era lo mismo, se sentía lo mismo, es como a diluyente o a pintura”, expuso uno de los frentistas, que vive en 116 entre 530 y 531, que percibió el sabor del agua.

Por este motivo, varias personas estuvieron con dolor de panza por beber el agua.

“Tiene un sabor a químico, cuando nos bañamos, en el vapor se percibía eso. Y desde el sábado que estamos con dolores estomacales. ABSA no está cumpliendo con la potabilidad del agua”, comentó Florencia, una de las damnificadas que se comunicó y le dieron el número de reclamo 3513821.