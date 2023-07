Nueva edición del Concurso de cuento Haroldo Conti

En las últimas horas se procedió a anunciar la 10a edición del Concurso de cuento Haroldo Conti, que está destinado a escritores bonaerenses, de entre 18 y 35 años de edad. La propuesta, organizada por el Instituto Cultural de la Provincia junto a Buenos Aires Lectora, es una convocatoria que “abre posibilidades, muestra rumbos y marca coordenadas a escritores y escritoras de la Provincia desde 1996 en la categoría cuento”. “En esta nueva edición 2023 se sostiene el objetivo de apelar a la creatividad y generar espacios a escritores y escritoras noveles para no solo dar a conocer y difundir sus trabajos, sino también para apoyar sus trayectos en el universo de la escritura”, comentaron desde la organización.

De esta manera, anunciaron que podrán enviar sus textos, aquellos que quieran sumarse, hasta el 15 de agosto. Los trabajos ganadores serán seleccionados por un jurado conformado por Ana Maria Shua, Alejandra Kamiya y Julián López, todos ellos escritores de comprobada trayectoria en el campo cultural. Así, cada autor podrá enviar un único cuento, de temática libre, que sea original, inédito y no esté premiado ni presentado a otro concurso pendiente de fallo en el momento de enviar el original al certamen. “El mismo, en formato PDF, no deberá exceder las 15 carillas (45.000 caracteres con espacio), en letra en cuerpo 12, con interlineado 1,5. Dicho archivo deberá denominarse del mismo modo que se titula el relato y se utilizará un seudónimo al firmar el texto, para poder ser identificado posteriormente. No debe contener el texto ningún otro dato que pueda identificar al autor o autora”, explicaron. Asimismo, aseguraron que se deberán enviar los trabajos vía mail, a la casilla haroldocont[email protected],con el asunto “Concurso Haroldo Conti 2023”.