El huracán que reescribió la meteorología del espacio

En agosto de 2014, mientras el Sol mostraba una calma inusual, sobre el Polo Norte magnético de la Tierra se de­sarrolló un evento tan extraño como fascinante: un huracán espacial. No se trató de una tormenta convencional ni de un fenómeno visible para quien mirara al cielo, sino de un vórtice de plasma de 1.000 kilómetros de diámetro que giró durante casi 8 horas en la atmósfera superior, descargando millones de electrones sobre el planeta.

Los investigadores que analizaron el suceso lo describieron como un evento de gran intensidad, capaz de generar efectos típicos de las tormentas solares más potentes, a pesar de que el entorno solar estaba en uno de sus momentos más tranquilos. Esa contradicción convirtió el hallazgo en una rareza científica.

El satélite militar estadounidense DMSP F17, diseñado para monitorear el clima espacial, registró las primeras señales de algo inusual. Poco después, el satélite Swarm B de la Agencia Espacial Europea sobrevoló una zona cercana y recogió datos decisivos. Esas mediciones permitieron confirmar la magnitud y estructura del huracán, cuya forma, similar a la de los ciclones terrestres, incluía un ojo central calmo y brazos espirales bien definidos.