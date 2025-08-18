Cierran las inscripciones para la 1° edición de la Escuela de Escritura

Con la participación de Pablo Ramos, Raquel Robles y Carlos Ríos, el día de hoy estará cerrando el período de inscripciones para la 1° edición de la Escuela de Escritura, una nueva propuesta que contará con tres encuentros virtuales. La misma se puede realizar de manera gratuita vía web. Impulsada desde la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural, esta capacitación gratuita está destinada a escritores y escritoras en formación o con experiencia que quieran obtener distintas herramientas para perfeccionar su labor y reflexionar en conjunto sobre el oficio de escribir. Los encuentros serán los jueves de 18 a 20, siendo el primero de ellos este mismo jueves. El primer encuentro tratará sobre la corrección del cuento.