“Hay leyes y ordenanzas que obligan a contratar a profesionales capacitados”

A pocos días de haber elegido a un nuevo presidente por el lapso de cuatro años, la Universidad Nacional de La Plata fue anfitriona ayer de una nueva charla en la que profesionales disertaron sobre la importancia de ejercer las distintas profesiones con títulos habilitantes.

La misma se llevó a cabo en el Rectorado y acudieron representantes de tres carreras que se dictan para esta casa de estudios, como la de Traductorado Profesional.

La intención de los expositores fue reforzar la idea de poder insertar en el mercado laboral, tanto en el ámbito privado como estatal, a profesionales que cuenten con títulos habilitantes por reconocidas casas de estudio como la UNLP, y evitar la contratación de personas, especialmente en organismos del Estado, que se prepararon de otra manera haciendo cursos o capacitaciones.

En la carrera de Traductorado Profesional, por ejemplo, se presentan muchos casos de personas que, tras haber estudiado inglés durante muchos años, luego se insertan a trabajar en organismos del Estado como traductores profesionales, cuando en realidad no cuentan con un título habilitante.

“Esto se suele dar mucho en nuestra carrera, con personas que fueron a estudiar inglés o hicieron algún curso y luego se ponen a traducir”, explicó María Florencia Russo, quien además de haberse graduado en la UNLP es la presidenta del Colegio de Traductores de la provincia de Buenos Aires en la regional de La Plata.

En una visita a la redacción de diario Hoy, la profesional del idioma y la traducción consideró que “nos encontramos con una problemática que consiste en que entidades del Estado o privadas muchas veces buscan en el mercado laboral a personas que no son profesionales por cuestiones vinculadas al achicamiento de costos. O porque consideran que no es necesaria una traducción profesional para pasar de un idioma a otro documentación sensible y relevante”, consideró Russo, quien es traductora profesional.

“Hay leyes y ordenanzas que obligan a las empresas o al Estado a contratar a profesionales capacitados para realizar estas tareas”, consideró.

La carrera de Traductorado Profesional de Inglés o Francés se dicta en la Facultad de Humanidades, y también se ha confirmado que han crecido mucho las traducciones en italiano, debido a la gran demanda de trámites para realizar la ciudadanía.