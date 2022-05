En el último mes la Argentina tuvo un aumento del 200% en los contagios, y el avance de la vacunación masiva es el principal foco en las autoridades.

“Van aumentando los casos. La semana pasada estábamos en promedio en 6.000, 7.000 casos diarios y vamos a llegar a julio con alrededor de 20.000 por día, tal vez un poco más”, le dijo a diario Hoy el médico y asesor presidencial Luis Cámera.

El experto precisó que “hasta ahora la inmensa mayoría de los casos son enfermedades leves y muy pocos pacientes terminan en terapia intensiva. Eso es un éxito de las vacunas y por otro lado que el virus es menos virulento, menos agresivo y menos letal”.

En otro plano, Cámera planteó que “el desafío grande es que los jóvenes se vacunen con la tercera dosis, los de entre 25 y 50 años. El coronavirus nos va a infectar a todos, a un grupo grande nos va a reinfectar, no podemos frenar esa situación, pero sí evitar terminar en terapia intensiva. Con tres dosis de vacunas estamos bastantes asegurados”.

Asimismo, el profesional remarcó que no observa como preocupante el aumento en el número de casos: “Lo que sí me preocupa es que todavía el motor para mover la tercera dosis está un poquito lento. Se ha hecho hincapié en la cuarta, que está bien, pero el volumen de la población grande está en la tercera dosis”.

Con la llegada de las bajas temperaturas, los hábitos cambian y es por ello que los especialistas recomiendan extremar los cuidados y precauciones como la ventilación cruzada continua y el uso de barbijo en ambientes cerrados.

El principal foco de las autoridades, afirmó el médico que asesora al Gobierno nacional, se encuentra en avanzar en la campaña de vacunación. Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires ya se comenzó a aplicar a libre demanda, es decir sin turno previo, la dosis de refuerzo de la vacuna anticoronavirus en niños de 5 a 11 años. La condición necesaria para recibir la dosis adicional es que hayan pasado 120 días con el esquema de vacunación inicial completo.

“Los casos van a venir. No va a ser un pico como el anterior, ya no le queda tanto al territorio al virus para infectar. Te diría el 75% de la población ya fue infectada, la cantidad de presas que le queda ya no son tantas”, completó.

Según datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Provincia, desde la puesta en marcha del programa Buenos Aires Vacunate cerca de 16 millones de bonaerenses comenzaron sus esquemas de inmunización frente a la enfermedad, alcanzando una cobertura superior al 94% de la población objetivo. Asimismo, alrededor de 14,5 millones recibieron la segunda dosis y más de 8,9 millones se aplicaron un componente de refuerzo.