La tendencia descendente de contagios continúa en todas las provincias mientras sigue con gran éxito la campaña de vacunación en todo el territorio nacional. El levantamiento en determinados países y ciudades del mundo de algunas restricciones hacen pensar que el fin de la pandemia está cerca.

“Es cierto que estamos en una situación distinta a la del 2020 y 2021 con el avance de la vacunación, sin dudas. Argentina está ha­ciendo una campaña de vacunación buenísima. Tenemos resultados muy buenos y estamos viendo el descenso de casos. Entonces ese descenso de casos hay que aprovecharlo para trabajar en esto de la apertura de restricciones, pero algunas no”, le expresó a diario Hoy Daniela Hozbor, directora de grupo en el Laboratorio VacSal de la Universidad Nacional de La Plata

La especialista marcó que es necesario que la población pueda volver a hacer con total libertad sus actividades cotidianas; pero acompañadas de las medidas preventivas aplicadas, que son: el esquema completo de vacunación con refuerzo, el uso de barbijos en lugares con posibilidad de contagios, y ventilación cruzada cuando hay concentración de personas en algún lugar cerrado.

“Hay que aprovechar esta situación de descensos de casos”, sostuvo Hozbor y agregó que “en el caso de que la situación se complique”, se pueden volver a implementar medidas de restricción más fuertes.

A su vez, la investigadora principal del Conicet afirmó que “todavía la pandemia no terminó. Por lo menos para decir que la pandemia está bajo control deberíamos ver que la situación epidemiológica en distintos países esté más o menos bajo control y eso todavía no es generalizado. Hay inequidad en la distribución de las vacunas, y eso también afecta cómo es la epidemiología y todas las barreras preventivas, que no son igualmente aplicadas en los países”.

En esa línea, marcó: “Tenemos situaciones como por ejemplo Alemania, que sigue con más de 200.000 casos por día. Tenemos esta heterogeneidad de epidemiología en países y heterogeneidad también en acceso a las medidas preventivas y al cumplimiento”.

Inicio de clases

De cara al inicio del ciclo lectivo, la profesional remarcó: “Sabemos que los niños y las niñas son un grupo susceptible a la enfermedad; pero afortunadamente, si comparamos con otros grupos poblacionales, no tiene la misma prevalencia de casos severos y muertes, pero tiene”.

En ese sentido, señaló que “la cobertura de vacunación tiene que seguir incrementándose. Argentina fue uno de los pioneros en utilizar la vacunación en niños y en niñas. No hay que demorar. Hay que aplicar y seguir con los protocolos, porque ellos se pueden infectar, se pueden enfermar”.

“Si lo miramos, nosotros como país prácticamente la obligatoriedad de la vacuna no la necesitamos, porque tenemos una muy buena adherencia de la población a la vacunación. Hay que seguir con las campañas. Hubo muchas estrategias, incluso la última, La Noche de las Vacunas, con éxito en la provincia de Buenos Aires”, subrayó.

Para concluir, la experta resaltó: “A nivel país la obligatoriedad pareciera no ser necesaria. Pero a nivel global necesitamos, por un lado, esta distribución equitativa; y en algunos países, donde los movimientos antivacunas son muy fuertes, sí la necesidad de tener una obligatoriedad. El no vacunarse afecta a los derechos de las otras personas a tener calidades sanitarias. Estoy invadiendo los derechos de las otras personas”.