“Hay que apurar al máximo la campaña y vacunar a los niños”

La campaña de vacunación en adultos, adolescentes y, desde hace poco, en niños avanza con éxito. Sin embargo, la tendencia a la baja de contagios cambió en los últimos días donde hubo un muy leve aumento de casos; un llamado de atención que pone en alerta a los expertos. La prevalencia de la variante Delta preocupa en varias ciudades del país donde las cifras crecen.

En diálogo con diario Hoy, el médico clínico y asesor presidencial Luis Cámera se refirió a la situación epidemiológica en relación a la nueva variante y advirtió: “Ya está habiendo movimiento de la ola Delta. La última semana duplicamos los casos respecto a la semana anterior. Hay que ver esta semana, pero si se mantiene ese patrón de un 50, 100 por ciento de aumento de casos por semana la ola de Delta ya está instalada”.

Por ello, el especialista remarcó: “Hay que apurar al máximo la campaña y vacunar básicamente a los niños que es el grupo que todavía está quedando muy permeable a que el virus lo infecte”.

En ese sentido, el experto manifestó: “La ola Delta va a venir, el problema es si va a venir una ola muy chica, una ola intermedia o una ola grande. Todos esos volúmenes son muy dependientes de la cantidad de gente que se vacuna. Si se vacunan los adultos como estamos hasta ahora es una manera, si se vacunan los adolescentes otra y si se vacunan niños es otra. Vacunar a todo el mundo es muy importante. Hace tres meses venimos diciendo que había que vacunar a los niños porque para alcanzar la inmunidad de rebaño y circule muy poco (la variante Delta) hace falta tener aproximadamente un 80 por ciento de la población vacunada”.

El profesional remarcó que con un 60 por ciento de la gente vacunada con dos dosis se puede controlar la crisis sanitaria, pero que con la variante Delta no hay un número certero, pero se estima que rondaría el 80 por ciento para que el virus permanezca endeble y los contagios se frenen.

Vital importancia

Consultado sobre la inmunización de niños y niñas de entre tres y once años, marcó que hay que continuar en esa línea. Muchos de los chicos y chicas suelen estar en hogares con abuelos o personas que integran los grupos de riesgo que “aunque estén vacunados con las dos dosis pueden ser susceptibles al virus Delta. Por supuesto mucho menos susceptibilidad que si no hubiese estado vacunado, eso no cabe duda, pero las vacunaciones hasta el día de hoy no te dan total inmunidad”.

Para concluir, Cámera se refirió al comportamiento de una parte de la población durante las últimas tres semanas. “No ha sido bueno”, manifestó y completó: “Hay mucha gente que no interpretó bien el mensaje con respecto a la suspensión de la obligatoriedad al aire libre para usar el barbijo. Ya no se está usando el barbijo en concentraciones de gente, eso no es bueno. Yo digo el barbijo todo el tiempo, en todas las personas y en todos los lugares. Después ver cuándo no usarlo, excepcional, si estoy solo en familia en una pequeña burbuja al aire libre no lo uso. Si hacemos eso la variante Delta se va a expresar en pequeña magnitud y nos va a dar tiempo a vacunarnos”.