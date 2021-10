Un estudio afirma que el cannabis medicinal “protege las neuronas”

Médicos especialistas en cannabis medicinal destacaron que “el paradigma del “cannabis quema neuronas” está cambiando a “el cannabis puede hasta proteger neuronas” y, específicamente en el caso del Alzheimer, los cannabinoides presentes en la marihuana “actúan sobre todos los objetivos del tratamiento (farmacológico convencional) de la enfermedad”.

“El uso de cannabis tiene una potencial utilización muy importante sobre todo en la tercera edad”, aseguró el médico clínico e integrante de la Red de Profesionales para el estudio del Cannabis (Reprocann), Nicolás Di Biase. Muchos ancianos padecen “la acumulación de enfermedades crónicas, que llevan a una polimedicación”, lo que se traduce en “un alto gasto económico en salud, justo cuando la persona tiene menos ingresos quizás por haberse jubilado”.

“Cuando uno llega a 65 o 70 años habitualmente acumula hipertensión, diabetes, artrosis, diferentes problemáticas crónicas que hacen que la calidad de vida se vea deteriorada”, manifestó el profesional, y agregó: “Además existe este problemón que es que yo tengo una persona cuyo hígado, riñones e intestinos tienen 80 años y aun así está tomando 12 medicamentos: es una lógica que no cierra muy bien”.

A partir de estos datos, desde diario Hoy nos comunicamos con una cultivadora y consumidora de aceite de CBD, Raquel, que nos cuenta un poco sus experiencias y sensaciones: “A mi me llevó mi hijo más grande a una charla que dio el doctor Morante en la Universidad de La Plata. Ahí me empezó a cambiar la cabeza y lo empecé a escuchar a mi hijo. Yo tengo fibromialgia, reuma, diabetes y presión alta; tomo 13 medicamentos por día, y solo en el desayuno, 4. Desde que empecé a tomar aceite, dejé 3 medicamentos y estoy en plan de dejar 4 más por recomendación médica. No se me fueron todos los dolores ni los problemas, pero ahora puedo caminar, hacer mandados, pasear, no estar todo el día en la cama”, cierra Raquel.

“El cannabis es una medicación segura con baja tasa de dependencia, una dosis letal casi inexistente y efectos adversos leves”, afirma el profesional, Nicolás Di Biase, y agrega:“Además les rejuvenece el alma poder hacer cosas sin dolor”.