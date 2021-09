“Hay que seguir mostrando la calidad de nuestros vinos”

En el marco de The World’s Best Vineyard, la bodega Zuccardi Valle de Uco fue elegida nuevamente como la mejor de todo el mundo. Se trata de un concurso que se inició en el 2019, cuyos organizadores eligen a los 50 mejores restaurantes y bares. Con una división del planeta en 22 regiones geográficas, se recluta a 36 jurados que pueden ser periodistas, sommeliers o corresponsales de viaje. En este sentido, no se trata de un concurso donde uno se postule, sino que el propio jurado pone en consideración una lista de siete nominaciones en orden de preferencia. Así, la elección se termina basando en unos 1.500 establecimientos, donde por tercer año consecutivo el viñedo de la provincia de Mendoza consiguió la máxima distinción.

“Cada uno de estos siete lugares que vota cada miembro tienen que haber sido bodegas donde se vivió una experiencia integral, desde los vinos, la gastronomía, el recorrido, el ambiente, la atención del personal, la accesibilidad, la arquitectura y todo el paisaje que rodea”, le explicó a diario Hoy Sebastián Alén Guichón, jefe de marca de la Bodega Zuccardi.

Dentro de los mejores 50 viñedos, la Argentina tuvo una más que digna participación, ya que integran esa lista: Catena Zapata, que aparece en el puesto 7; Bodega Trapiche en el puesto 18; El Enemigo Wines en el puesto 24; la Bodega Colomé de Salta en el puesto 35, y SuperUco en el puesto 42.

“Este año fue una ceremonia híbrida. No pensábamos repetir, fue un impacto y un halago muy grande. Creemos que es un reconocimiento a la región en donde estamos y al trabajo que viene haciendo la familia en la zona del Valle de Uco desde hace años. La bodega se encuentra en una zona muy particular que se llama Paraje Altamira, está a 1.100 metros sobre el nivel del mar. La empezamos a construir en el 2013 y la inauguramos en el 2016. Acá se busca el máximo respeto al vino en un ambiente de muy poca intervención”, sostuvo Sebastián, y agregó: “Hay una gran heterogeneidad del suelo y hay condiciones que favorecen la sanidad de las uvas. Buscamos desde lo visual que haya una identificación y una armonía con lo que es la cordillera. Queremos que los vinos expresen la zona de donde vienen, hacemos vinos de montaña y vinos de terroir, que muestran las particularidades de cada zona del Valle de Uco”.

A modo de cierre, señaló: “El vino argentino ha ido creciendo en consideración en los últimos años. Si miramos los últimos cinco años donde vemos el mercado al que llegamos y los reconocimientos que se dan, podemos decir que estamos en un gran momento en cuanto a consideración. Nuestra ventaja es que el mercado interno es fuerte, el consumidor local demanda más calidad y para nosotros es estratégico”.