La pandemia no da tregua en Argentina a pesar del éxito en la campaña de inmunización. Cuando el coronavirus parecía dar un paso atrás, los casos en el país volvieron a aumentar en las últimas ocho semanas, con el predominio de la variante Delta, a la cual ahora se le suma la amenaza de la nueva cepa Ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica.

“Para finales de noviembre y diciembre iba a haber una ola de coronavirus con la Delta. El problema es que está avanzando a mayor velocidad de lo que uno presumía, lo cual hace suponer que la ola sea más alta de la expectativa que podíamos tener”, le expresó a diario Hoy Luis Cámera, médico clínico y asesor del Gobierno nacional.

El profesional atribuyó el aumento en el promedio de casos a la pérdida del uso de barbijo y a las grandes movilizaciones. “Íbamos a tener una ola muy liviana del virus Delta, pero está avanzando a más velocidad. Sumado a eso, todavía hay un grupo de gente que está un poco dubitativa en ir a vacunarse. Me parece que hay que sensibilizar en serio a la población para que se vacune porque afortunadamente tenemos las vacunas”, resaltó.

Consultado sobre la nueva cepa Ómicron, el experto precisó: “Los médicos que vieron pacientes lo asumen como una variante un poco distinta y que genera mucho contagio. Pero no genera enfermedades graves. Me parece que es posible que se esté hablando en forma muy apresurada. Yo creo que hace falta esperar un mes para saber el comportamiento de la variante; algunos datos que vienen de Sudáfrica es que el virus no cabe duda que es contagioso, más que los otros, pero no provoca enfermedades graves”.

En relación a la vacunación, el profesional sostuvo: “Venimos muy bien y tenemos las vacunas. Pero hay un montón de brazos que todavía se resisten. Hay dos millones de jóvenes que tomaron la primera dosis y la segunda no: con la variante Delta no te alcanza una dosis”.

En ese sentido, calificó como favorable la decisión del “Pase Sanitario”, con el claro objetivo de que aquellos que han decidido no acercase a los centros de vacunación se presenten.

Cabe recordar que el Gobierno bonaerense oficializó en las últimas horas la creación del “Pase Libre Covid-19” como requisito para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio de la Provincia que representan mayor riesgo epidemiológico. Comenzará a regir a partir del 21 diciembre y será solicitado en espacios cerrados como cines, gimnasios, salones de fiesta y boliches.

“El virus es un rival muy complicado, no le podés dar la mínima oportunidad porque te gana”, marcó Cámera. Sobre los cuidados para los festejos de fin de año, el médico recomendó mantener el distanciamiento y vacunarse. “Ya muchas cosas más no se pueden hacer, el virus entra por todos lados”.

Para finalizar, el especialista pidió: “Hay que insistir con la vacunación. De lo contrario, el virus Delta hará una ola grande, se deteriorarán los ánimos, la cuestión política, la economía. Eventualmente hasta cabe la posibilidad de tener que hacer medidas restrictivas como se están haciendo en algunos lugares de Europa. Tenemos todo para que eso no ocurra”.