Horacio Malvicino y sus curiosas historias con Astor Piazzolla

Horacio Malvicino grabó 15 discos con Astor Piazzolla, formando parte del Octeto Buenos Aires y también del Quinteto. Pero paralelamente mantenía otras actividades musicales paralelas, como ser director musical de Mac Ke Mac’s, un cuarteto precursor de los grupos vocales en nuestro país, que llegó a tener su propio show en canal 9 –en los años 60-, acompañados por la orquesta de Horacio Malvicino. Otro de sus proyectos era una Orquesta de Cuerdas que dirigía bajo el seudónimo de Alain Debray, y que se presentaba dos veces por semana en Radio El Mundo. Pero su cantera más ricas en anécdotas está en su relación con Astor Piazzolla.

Muchas de esas anécdotas de Horacio Malvicino con Astor Piazzolla, fueron reunidas en un libro publicado por el primero, bajo el título de El Tano y yo. Desde 1954 ambos músicos estuvieron ligados musicalmente y recorrieron juntos buena parte del mundo: París, Barcelona, Montpellier, Berlín, San Francisco, Nueva York, Mónaco, Londres, Hamburgo, Alaska, Lisboa, Florencia, Pompeya, Houston, México, La Haya,Tokio, Venecia, Milán. Compartieron cartel con figuras de la talla de Miles Davis, B.B.King o Paco de Lucía. Dijo Horacio Malvicino sobre el libre: “Se me ocurrió escribirlo porque todas las travesuras de Piazzolla las he contado entre amigos y músicos, y ellos me decían Si te acordás de tantas cosas, por qué no las escribís”. Malvicino hizo caso a sus amigos: se compró un cuaderno grande, una birome, y comenzó a escribir.

Horacio Malvicino supo por primera vez de Piazzolla cuando lo escuchó por radio en Concordia, la ciudad donde nació el 20 de octubre de 1929 y donde vivió los primeros dieciocho años de su vida. Su padre escuchaba el Glostora Tango Club un programa que se emitió por Radio El Mundo desde 1946 hasta 1968, pero un día que la emisora no pudo captarse bien, detuvo el dial donde se escuchaba una música extraña que tenía bandoneón pero no era del todo tango, donde se estiraban los sonidos de un violín que parecía salido de una orquesta sinfónica pero aludía de pleno a Buenos Aires: era la orquesta de Astor Piazzolla.

Cuando se mudó a Buenos Aires para estudiar medicina, vivía en una pensión y, por las noches, tocaba en el Bop Club, un reducto donde se juntaban los jazzeros porteños a improvisar. Una noche se mezcló entre el público Astor Piazzolla, y al final de la sesión, se acercó a Malvicino para decirle que quería incorporarlo a su agrupación para que improvisara con su guitarra. Era una rareza total, ya que en el tango siempre se tocaba leyendo una partitura. Pero lo más extraño de todo era la innovación a la que se atrevió Piazzolla: Malvicino fue el músico que incorporó la primera guitarra eléctrica al tango.

Su relación con Piazzolla terminó de la manera más curiosa y demoledora. Le llegó a Malvicino una propuesta económica muy atractiva para hacer algunas actuaciones en Perú. Estaba en plena actividad con la orquesta de Piazzolla. Al terminar un ensayo, se le acercó a Astor dispuesto a contarle que había aceptado el ofrecimiento y se alejaría por unas semanas. Piazzolla lo miró fríamente con el bandoneón colgándole de una mano. Malvicino solo atinó a decir: “Tano, voy a comprar cigarrillos, vuelvo en cinco minutos”. Ese mismo día se fue a Lima. Cuando regresó del viaje, Piazzolla no quiso recibirlo. Por otro integrante de la orquesta se enteró que Astor ya había conseguido reemplazante.

Horacio Malvicino llegó a ser vicepresidente de la Asociación Argentina de Intérpretes, en cuya oficina estaba rodeado de recuerdos: la guitarra Gibson 335 que le regaló Al Di Meola, fotos con Gary Burton, Dizzy Gillespie, y un retrato con Astor Piazzolla ese maestro con el que tuvo una relación de discípulo díscolo, que nunca dejó de reconocerle su genio y su amistad. Horacio Malvicino volvió a Entre Rios, para morir en su ciudad natal, el 21 de noviembre de 2023.