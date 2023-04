Hoy es el Día Internacional del Beso

Hoy se celebra el Dia Internacional del Beso y esto será quizás una excusa perfecta en el mundo para que las personas besen a sus parejas una vez más.

¿Pero donde proviene? El 13 de abril de 2013 se realizó una competencia en Pattaya, Tailandia que fue organizada por Ripley's Believe It or Not!. En la misma, participaron nueve parejas que buscaron ser la que mas tiempo se bese.

Fue allí que la pareja Tiranarat de más de 70 años, que habia ganado en años anteriores, se dieron un beso de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos y ganaron el concurso.

La marca fue tal que incluso rompieron un récord Guinness al ser el beso más largo registrado en la historia.

Diez años después de aquel momento, y en cada año que pasó, se celebra este dia especial en honor y reconocimiento a aquella pareja tailandesa.